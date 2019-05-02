不必再纏著醫護問！馬偕急診App報你這些事

2019-05-02 11:25 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



台灣急診室長期壅塞，但超過七成病人病情相對不緊急，醫護人員卻要花最多時間重複回答類似問題。為減少醫病困擾，馬偕醫院開發「馬偕急診行動資訊站App」，民眾可預先掛號、事先輸入病情、搜尋常見問題的解答、看診時間到有簡訊通知、看診後會能查詢下個檢查或幾點後能吃東西等，即日起就可下載使用。

馬偕醫院急診內科主任蔡維德說，據衛福部統計，台灣高達七成至七成五的急診病人檢傷分類在第三級到第五級，而醫護人員每日須多次重覆回答同樣的問題，像是何時可以看診？看診後還要做什麼？檢查報告何時出來？何時可以吃東西？可不可以離開急診室一下？等。

這個情形其實有機會透過科技加以解決，馬偕醫院急診內科團隊自行耗時兩年開發「馬偕急診行動資訊站App」。蔡維德說，病人在抵達急診前可預辦掛號，事先提供本次病況與過去病史，到院檢傷時就能大幅縮短時間。看診前，病人可透過App知道目前的急診人數、就醫狀態，看診時間到了也會收到簡訊通知；看診後，可查詢檢查項目安排、檢查報告進度、多久後可進食、飲食有何限制、照護團隊名單等。