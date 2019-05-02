世界氣喘日 醫師：勿用偏方以免變嚴重氣喘

2019-05-02 10:37 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



今年5月7日是世界氣喘日，氣喘是我國常見的呼吸道疾病之一，而據2018年研究資料顯示，全台氣喘患者約200萬人。過敏氣喘科醫師提醒，氣喘患者除按時用藥接受治療外，若民眾發現自己有咳嗽、喘鳴、胸悶等疑似氣喘症狀，切勿使用偏方治療 ，應儘速就醫尋求專科醫師協助，讓症狀及早獲得控制。

台灣氣喘諮詢協會理事長、林口長庚兒童過敏氣喘中心主任葉國偉表示，氣喘一般來說分為五級，第四與五級為嚴重型；全台約200萬氣喘患者中，逾12萬人為嚴重型，即血液中嗜酸性白血球數值偏高但不自知，臨床上可透過抽血方式檢驗。

葉國偉指出，兒童氣喘發作高峰期集中在每年3至4月及10至11月間，而據門診臨床觀察，此兩時期氣喘發作或症狀加劇患者至少增加兩成，另外，梅雨季時也會有些患者氣喘發作。

不過，民眾會出現氣喘的原因非單一，葉國偉說如近日換季進入梅雨季節，溫差明顯變化，豐沛雨量讓環境潮溼增加，而塵蟎、黴菌等過敏原大量滋生，或空汙嚴重時，氣喘發作機率就會增加；此外，像感冒等病毒感染而引起的急性氣喘，也是常見因素。

如團隊中今年初曾收治一名近六旬婦女，每逢溫差變化大或進入空氣較差環境時，就會有咳嗽、喘不過氣等症狀，甚至因呼吸困難而掛急診住進加護病房。後經抽血檢測，發現血液中嗜酸性白血球數值偏高，經醫師診斷下使用新款藥物治療，氣喘症狀好轉，回歸日常生活。

另外，有時氣喘反覆發作的原因是未按時服藥。葉國偉說，因氣喘無法根治，部分民眾因覺情況好轉而斷續用藥或自行停藥，然而約四成的人會因季節變換等因素而再度誘發，因此仍建議患者按照醫囑用藥。