突無意識又顫抖 老婦裝心臟節律器克服心搏過慢
一名91歲老婦因突然無意識，且雙手彎曲、不停顫抖，家屬送醫緊急處理後，才漸漸恢復意識，並可與家人交談。醫師為她安排24小時心電圖檢查，發現原來是心搏過慢引發短暫無意識症狀，經裝設心臟節律器後，不必再擔心因心跳過慢而昏迷了。
亞洲大學附屬醫院心臟內科醫師許楹奇指出，一般成年人在休息狀態下，正常心跳範圍介於每分鐘60到100下之間，但若心跳速率每分鐘少於60次，則為心搏過慢造成，對於沒有症狀、有運動習慣的人來說，此為正常生理現象，但對於竇房結異常、房室傳導阻塞，或分支術阻斷的患者，則可能造成生命威脅。
他說，造成心搏過慢的原因包括體內電解質不平衡、藥物過量等，而最常見的原因為心臟節律細胞退化。在平時，節律細胞會規律且穩定發電，讓人在靜止下可以維持正常心跳；而竇房結為向節律細胞發號施令的總司令官，當竇房結退化失調，就會造成心律不整，尤其當心跳僅剩每分鐘20到30下，甚至停頓而影響血液輸出量，便可能導致暈厥、休克等嚴重症狀。
針對心搏過慢的患者，可於胸前皮下放置一個大小約50元硬幣的心臟節律器治療，並將一條或兩條導線經靜脈植入心臟，當心搏過慢時，心臟節律器會適時介入，透過一定能量的電流刺激心臟，以維持該有的心跳。通常心臟節律器的電力可維持7到10年，植入後需定期追蹤檢查，以確保心臟節律器發揮最佳功能。
許楹奇建議，日常生活中，大多數的電器設備，如電視、手機等並不會影響心臟節律器，但若需要定期接受核磁共振檢查、追蹤其他疾病的民眾，可能因強力電磁場影響心臟節律器，故可裝置適用於核磁共振的心臟節律器，以提升醫療安全度，此外，患者應定期回診及按時服藥，當感到暈眩、心悸、胸痛等症狀時，應盡快赴醫檢查。
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