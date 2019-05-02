突無意識又顫抖 老婦裝心臟節律器克服心搏過慢

2019-05-02 09:32 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



一名91歲老婦因突然無意識，且雙手彎曲、不停顫抖，家屬送醫緊急處理後，才漸漸恢復意識，並可與家人交談。醫師為她安排24小時心電圖檢查，發現原來是心搏過慢引發短暫無意識症狀，經裝設心臟節律器後，不必再擔心因心跳過慢而昏迷了。

亞洲大學附屬醫院心臟內科醫師許楹奇指出，一般成年人在休息狀態下，正常心跳範圍介於每分鐘60到100下之間，但若心跳速率每分鐘少於60次，則為心搏過慢造成，對於沒有症狀、有運動習慣的人來說，此為正常生理現象，但對於竇房結異常、房室傳導阻塞，或分支術阻斷的患者，則可能造成生命威脅。

他說，造成心搏過慢的原因包括體內電解質不平衡、藥物過量等，而最常見的原因為心臟節律細胞退化。在平時，節律細胞會規律且穩定發電，讓人在靜止下可以維持正常心跳；而竇房結為向節律細胞發號施令的總司令官，當竇房結退化失調，就會造成心律不整，尤其當心跳僅剩每分鐘20到30下，甚至停頓而影響血液輸出量，便可能導致暈厥、休克等嚴重症狀。

針對心搏過慢的患者，可於胸前皮下放置一個大小約50元硬幣的心臟節律器治療，並將一條或兩條導線經靜脈植入心臟，當心搏過慢時，心臟節律器會適時介入，透過一定能量的電流刺激心臟，以維持該有的心跳。通常心臟節律器的電力可維持7到10年，植入後需定期追蹤檢查，以確保心臟節律器發揮最佳功能。