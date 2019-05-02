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氣象局：下周三前天氣不穩 出門要帶傘

2019-05-02 09:21聯合報 記者董俞佳╱即時報導

各地天氣不穩，出門記得帶傘。本報資料照片
各地天氣不穩，出門記得帶傘。本報資料照片
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各地降雨不斷，中央氣象局表示，下周三（8日）之前各地天氣都不穩定，溫度方面，明天清晨感受仍偏涼，預計明白天開始溫度才會回升。

氣象局預報員李孟軒表示，今天水氣還是偏多，除了南部山區之外，北部的雨也多，預計不穩定天氣會持續到8日，這段期間，全台都有降雨機會。

溫度方面，李孟軒表示，明天清晨溫度仍偏涼，白天開始回升。李孟軒表示，下一波鋒面預計下周一（6日）影響台灣，不過，這波影響溫度並不明顯。

氣象局預報
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