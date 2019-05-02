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菸蒂不會自然分解！研究證實：它成了最汙染大海的主要垃圾

2019-05-02 09:16聯合新聞網 文章提供／遠見

聯合報願景工程報導過海洋垃圾問題。 圖／聯合報系資料照片
聯合報願景工程報導過海洋垃圾問題。 圖／聯合報系資料照片
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隨著工業化的變革和人口爆炸性的增長，地球的大海已經在無形之間，成了承受人類最多塑膠垃圾的悲劇，隨手一拋之垃圾在河川的帶入、狂風的吹襲、不肖廠商的惡意傾倒下進入大海──也許看似眼不見為淨的逃避心態，在經年累月累積下，卻是大自然最沉重的負擔。

好比說，在泰國（Thailand）南部，一隻鯨魚的死亡引發了全國哀悼了痛苦，牠死亡時，體內被發現至少誤食了超過85個塑膠袋垃圾；而瀕臨絕種的江豚、短吻海豚，也多次在泰國發現吃進塑膠的狀況。

英國（UK）潛水員在印尼（Indonesia）度假勝地峇里島，拍攝一段漂浮大量海底垃圾的影片在網路上瘋傳，畫面中甚至有魚被困在塑膠袋中掙扎、海龜鼻孔卡著吸管；而在印度（India）孟買，死亡的鯨魚被海浪拍打上岸，伴隨屍體而來的，是堆滿沙灘的塑料。

也有案例發現，信天翁會叼著菸蒂餵食幼雛，因為牠們無法判斷叼回的物品是可食或不可食，進而導致幼雛撐死，無辜犧牲。

回到台灣，2018年在高雄，有三隻虎鯨在港內不幸死亡，更令人心痛的，是在解剖研判死因之時，發現母虎鯨胃內充斥高達18個塑膠袋。人類不斷製造垃圾產生的後果，就是無辜的動物悲憤且無奈的犧牲。

菸蒂的汙染　遠比你想像的還巨大

事實上，通常我們聽到海洋汙染時，也許你我首先映入眼簾的，主要都是寶特瓶、吸管、塑膠袋、鐵鋁罐等，但《BusinessInsider》報導，其實真正嚴重的，是你我嚴重忽略的菸蒂問題，它的關注程度，遠比造成的影響來得低上許多。

起初，它可能看起來很小，而且對自然無害，對許多癮君子而言，抽完菸後隨手丟棄是再簡單、自然不過的事，這也導致菸蒂成了最常被人們亂扔的廢棄物，特別是在街頭、公園、垃圾桶周邊、海灘──根據統計，全球每年被亂丟的菸蒂，就超過4.5兆個。

香菸的主要成分為菸草，以紙捲成滾筒狀後點火吸取，由於其內加入了大量添加物，包含焦油、尼古丁等，對健康有極大危害，主要會影響肺癌、心臟病等相關病症。

而其吸菸後留下的濾嘴，成分主要為醋酸纖維素、石棉纖維等，自然生物降解所需的時間非常久，對環境傷害巨大。

其箇中的關鍵在於，當加工醋酸纖維素時，通常會因為化學作用形成一個不可生物降解的物質，而濾嘴在使用的過程中，會吸進各種有毒汙染物，而最終可能會由於生物累積，被人類自己吃下肚。

醫師指出，香菸中的尼古丁、一氧化碳及自由基等危害物質，會加速動脈硬化，讓血液黏稠...
醫師指出，香菸中的尼古丁、一氧化碳及自由基等危害物質，會加速動脈硬化，讓血液黏稠，就易使血管栓塞。據統計，高達八成的男性心肌梗塞患者曾有抽菸習慣。聯合報系資料照
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菸蒂充滿有毒物質又無法自然降解

在大多數有經過統計的淨灘活動中，佔據最大比例的，往往是菸蒂總體積最重，這還沒有統計到菸蒂本身擁有的如砷、鉛、甲醛、甲苯與苯并芘等有毒物質，以及它們在水中與土壤中釋放的有害污染有多麼巨大。

你可曾想過，抽完菸後隨手丟棄至水溝的菸蒂，會順著下水道和河川，漂流至大海深處？而不知情的鳥類和海洋魚類、哺乳動物就此誤食，會對牠們健康造成多大危害？紓解完菸癮的享受，其實是滿滿罪惡的侵害……

根據美國（USA）海洋保護協會統計的數據，自1980年代以來，它們就已經蒐集了超過6000萬個菸蒂，這數量大大地超過了塑膠袋、食品包裝、寶特瓶與吸管的數量。

專家強調，無論是出於懶惰、無視或道德感不足，大多數隨處亂扔菸蒂的抽菸者，並沒有意識到他們的行為對地球傷害有多麼巨大──而且這不僅是對自然而言，對自我健康的危害也相同。

學者呼籲，最根本解決菸蒂的方法，關鍵在於奉勸癮君子戒菸，若真的必須抽，也務必讓自我在菸蒂不落地的道德感上，有著更深切的責任心。

其次，政府可以呼籲禁止在任何海灘吸菸，以避免隨意丟棄的行為，導致垃圾直接漂進大海；加上再教育的呼籲，讓吸菸者有更方便的方式處理菸蒂。

夏威夷擬立法將抽菸年齡提高至百歲

夏威夷立法當局表示，抽菸和被迫吸入二手菸的弊病，除了最基本的成癮問題，中風、口腔癌、咽喉癌、鼻咽癌、食道癌、肺癌以及支氣管炎等相關疾病，加上許多的菸蒂問題已成了街頭日益積累的環境侵害，更可能飄散至大海中，成了被海洋生物誤食之垃圾。

為此，夏威夷州議會廳正在擬定新的法案，要求從明年起，開始分段禁止香菸的購買年齡，而直到2024年，合法的買菸年齡必須滿100歲。

事實上，夏威夷現在已經在施行全美國最嚴格的禁菸令──自從2016年，該州就已經通過法案，將合法買菸和抽菸的年齡提高至21歲。

而現在，議院人員所擬訂的新法案，預計於2020年將合法購菸、吸菸年齡提升至30歲，並在隨後的每一年間，提高到40、50、60歲，而2024年的標準為100歲。「立法機構認為香煙是人類歷史上最致命的武器。」

（作者／魯皓平 本文出自2019.05.01《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

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