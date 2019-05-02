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吳德榮：今天北台灣低溫19度 明下半天天氣轉好

2019-05-02 07:43聯合報 記者雷光涵╱即時報導

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄說，昨天梅雨季第一道鋒面帶來大範圍明顯的降雨，宣告今年汛期的開始，今天鋒面南移，對流性雖減弱，山區仍有較大降雨的機率，應隨時注意氣象局的天氣特報。

吳德榮說，今天清晨5時雷達回波圖顯示，較活躍的對流胞在巴士海峽消消長長，台灣上空的回波較弱，顯示鋒後雲層的對流性，已不若鋒面帶上的雲層。鋒面南移至巴士海峽，離鋒面愈近、天氣愈不穩定。南部、中部及東半部有局部陣雨或雷雨，北台灣也有局部陣雨。

他表示，鋒面後有微冷空氣，北台灣稍涼，其他地區早晚偏涼；北部氣溫大約在19至24度、中部20至27度、南部21至29度、東部19至27度。明天上半天水氣仍多，各地有局部短暫陣雨的機率；下半天起逐漸好轉。周六及下周日（4、5日）各地為多雲時晴，氣溫逐日回升；午後有局部陣雨或雷雨的機率，主要在山區，部分平地仍會受到影響。

中央氣象局說，下周一另一鋒面接近，下周二、三鋒面影響，各地天氣不穩定，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨；鋒面上容易伴隨中、小尺度系統發展，請留意氣象局最新的天氣預報。

中央氣象局說，下周一另一鋒面接近，下周二、三鋒面影響，各地天氣不穩定。本報資料照...
中央氣象局說，下周一另一鋒面接近，下周二、三鋒面影響，各地天氣不穩定。本報資料照片
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氣象局吳德榮
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