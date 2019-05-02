彭啟明：局部陣雨至周末緩和 下周再有鋒面接近

2019-05-02 07:34 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



天氣風險管理公司總經理彭啟明說，今天鋒面已南移到台灣南端的巴士海峽，不過鋒面過後殘留的水氣及東北風，天氣還是稍不穩定，類似天氣將持續到周五，南部的水氣稍多，山區偶有陣雨，北部、東半部靠山區也有局部陣雨，周末兩天東北風減弱，溫度也會回溫。

彭啟明在臉書發文表示，今天中南部山區及南台灣平地仍有短暫陣雨，北部迎風面也偶有短暫雨勢；清晨溫度北部稍涼，低溫降到19-20度，明顯轉涼，白天回溫北部約 23-25度，中南部27-29度。

他說，類似天氣將持續到周五，周末回溫，除東半部外，其他都是多雲到晴的穩定天氣，靠山區有局部陣雨，有些延伸到平地。下周一到三，預期又有一道鋒面接近，再轉為不穩定天氣。不過這波的強度與時間點，仍然在變化當中，不過以不穩定條件來說，時間或強度可能會比周二這波稍強一些，值得留意觀察。

空氣品質方面，彭啟明指出，由於鋒面過後東北風偏乾，帶來些境外汙染物，昨天深夜開始到今天清晨，北部受到境外空氣汙染物影響，濃度逐步增加，在萬里、陽明山及桃園觀音都已經到達敏感族群不健康等級，今天北部在新北、台北到桃園的空品會變差，敏感族群要稍微留意。中南部則是雨後相對空氣品質明顯轉佳。

中央氣象局表示，今天鋒面雖然已經南移至巴士海峽，但華南一帶仍有水氣東移，天氣仍不穩定，各地都有短暫陣雨的機率，尤其是南台灣及中部以北山區降雨仍會比較明顯，有局部大雨發生的機率，提醒大家出門記得攜帶雨具備用。