桃機體檢出爐 將砸2000億改善

桃園機場公司董事長王明德（左起）、交通部長祁文中、交通部航政司長葉協隆今天公布桃機大體檢報告。記者吳姿賢／攝影 吳姿賢 分享 facebook

桃園機場漏水、跳電狀況不斷，三月間又無預警大停電，國門失色，交通部令桃機總體檢，報告昨出爐，電力、汙排水、跑滑道都出狀況，共通性問題為設施老舊及備援系統能量不足，將投資近二千億分短中長期改善翻轉國門。

交通部規畫，到二○三二年前，桃機將支出約一九九九億元，包括興建第三跑道、第三航廈、衛星廊廳，以及一、二航廈的汙排水、跑滑行道、電力改善工程，也會持續檢討人力及維護投資。

不過就在報告還未公布前，昨天凌晨桃園地區大雨，又造成桃園機場第二航廈出境六號櫃台附近滲水，經半小時維修才排除狀況。

桃機近年運量大幅成長，用電量較成立時成長四點六倍，旅次三年成長一千萬，航機量每日七百至八百班次，還要同時整建軟硬體，董事長王明德比喻「有如中古車邊爬坡邊換零件」，難度相當高。

桃機維護處長孫宏彬表示，桃機一再跳電，與使用已廿年的單一電源設備老舊有關，除將修繕汰換設備外，二○二二年前將新建東、西變電站，以雙電源、雙迴路系統相互備援，提升供電穩定度。

跑滑道部分，發現維修權責不清、巡檢及維修不易與鋪面層已達維護年期，將分「及早預防性修護」、「應用科技加強巡檢」、「跑道全面性刨鋪」三對策因應。

加強巡檢及預防性修護已開始實施，今年引進車載式影像辨識系統，偵測跑道鋪面潛變，有異樣立即預防性養護。老舊滑行道破損冒漿部分，會整建底層排水系統、路基，明年六月全面更新。

汙排水部分，體檢發現機場排水外溢，多是旅客丟擲異物阻塞所致，將透過內視鏡、水刀機、水刀車等設備，在最短時間疏通異物。桃機也會每季進行預防性通管，另建立建築資訊模型，掌握航廈管線資訊。

孫宏彬說，報告歷經五次會議、兩次現勘、三度提報後定稿。針對共通性問題，將透過治標與治本並行，分為系統設備、管理與機制、人力與訓練三面向改善。開南大學副教授盧衍良肯定桃機的因應對策，強調未來應落實改善作為。