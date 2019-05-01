被指「偽家長」 家長團體批：某教團只會政治語言抹黑
教師法修正草案初審通過處理不適任教師的相關機制，但抗議教師法修惡的教師團體表示很遺憾，抱怨整個修法過程中，執政黨操弄家長團體，以「師師相護」的假正義之名坑殺教師；家長團體則回應，很遺憾某教師團體完全以政治語言進行反對，只會用各種抹黑的語言，抹黑與他們不同立場的團體，讓人質疑只是一個「為反對而反對」的團體。
全國教育產業總工會理事長黃耀南指出，這次修法雖已刪掉寒暑假到校、教師有擔任行政職務義務及未通過限期升等可資遣等爭議條文，但修法過程中，執政黨不斷透過「偽」家長團體操弄民意，營造教評會處理不適任教師常「師師相護」的假正義，但家長團體和教育部卻又舉不出具體案例，藉此坑殺教師，草案通過初審，他覺得很遺憾。
全國家長團體聯盟理事長謝國清則表示，很遺憾在這次教師法的贊成與反對雙方攻防中，某教師團體完全以政治語言進行反對，只會用各種抹黑的語言，抹黑與他們不同立場的團體，而不願意進行理性論辯，他們不但沒站在孩子權益的立場，更沒站在好老師的立場，讓人質疑只是一個為反對而反對的團體，也讓人懷疑只是一群為己身利益的少數教師所組成的團體，更讓人懷疑就是那少數不適任教師所組成的團體。
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