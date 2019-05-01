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282公斤關島男 跨海來台減重

2019-05-01 23:01聯合報 記者徐如宜／高雄報導

關島男子賈書亞（左）來台灣進行減重代謝手術，妹妹在旁支持鼓勵。 記者徐如宜／攝影
關島男子賈書亞（左）來台灣進行減重代謝手術，妹妹在旁支持鼓勵。 記者徐如宜／攝影
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關島32歲男子賈書亞體重282公斤，身體質量指數BMI值高達95.32，上月到台灣的國際代謝形體醫學中心，由院長黃致錕及醫療團隊進行微創胃繞道減重代謝手術。黃致錕表示，病患腹壁肌肉肥厚達15公分，得用加長器械進行，2個小時過程如同拿著啞鈴做手術，雙臂整整痠痛3天。

中國醫藥大學附設醫院國際代謝形體醫學中心與阮綜合醫院合作，將跨院區多專科團隊照護模式推展到南台灣。賈書亞身高172公分、282公斤，是經由阮綜合國際醫療中心安排與轉介，上月24日來台進行減重手術。

賈書亞在關島擔任公務員，他說，去年10月父母接連驟逝，他與妹妹相依為命，更珍惜健康，決定做減重手術。關島離台灣比美國本土近，醫療費用相對較便宜，加上對台灣醫療有信心，飄洋過海來動手術。他買了兩張機票座位，航空公司也貼心安排較寬敞空間。

黃致錕表示，BMI大於60屬於「超級超級肥胖」的嚴重患者，賈書亞可能是目前台灣接受減重手術紀錄中BMI與體重最高的病人。因體型超出許多檢查儀器設備的上限，病人腹部橫向寬度就有80公分，圍在手術台移動病患的工作人員有12人。手術約2小時完成，病人術後3小時就能下床行走，術後一周體重為269.8公斤。

賈書亞說，減重前因為身體負荷大及左腳慢性靜脈淤滯性潰瘍，傷口疼痛讓他不想運動，連走路都感到困難；術後感覺走路變得較輕鬆，不再氣喘吁吁。他目標是在一年半減去150至180公斤。

手術減重關島
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