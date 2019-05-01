282公斤男胃繞道手術 盼減重一半圓爬山夢

2019-05-01 21:22 中央社 高雄1日電



體重282公斤的關島男子4月24日在台接受胃繞道減重手術，術中醫護人員為他挪動身軀有如舉啞鈴，個個不堪負重手痠多天。他今天出院，期盼再減上百公斤，好一圓爬山夢。

32歲的Joshua Aguon身高172公分，體重282公斤，身體質量指數（BMI）高達95.32（正常值是18至24間）。他在阮綜合醫院設在關島醫療中心引介下，24日從關島搭機來台進行胃繞道減重手術，由中國醫藥大學附設醫院國際代謝形體醫學中心院長黃致錕率醫護團隊操刀。

由於Aguon體重高達282公斤，手術過程令醫護團隊吃足苦頭，光要為他挪動身體，12名醫護人員有如舉重，術後個個因而手痠多天。Aguon術後一週來已減重約12公斤，他期盼能未來半年配合改變飲食習慣及運動，能減重一半，先瘦到140公斤以下，屆時一圓爬山夢。

阮綜合醫院今天為Aguon舉行出院記者會，Aguon體重雖已掉到269.8公斤，但身軀依舊龐大，他步履蹣跚到場向醫療團隊獻花，高市衛生局長林立人也到場為Aguon加油，祝福他持續減重心想事成；林立人同時肯定院方為推展國際醫療觀光打了漂亮一仗。

黃致錕表示，上週三開刀時共出動12人，光要從Aguon肚皮插進器械，插了15公分才抵腹腔。手術全程約兩小時，過程中要不斷替Aguon挪動身體，全程好像舉啞鈴、舉重，術後他雙臂痠痛了3天，參與手術的醫護人員不堪重，個個也是手臂痠痛多天。

黃致錕指出，Aguon做的胃繞道手術主要是將胃分成大小兩部分後，再將小腸繞道與小胃接合，並重建膽胰液的小腸通道，藉由食量變小及小腸吸收長度減少達到減重目的。術後配合運動及飲食習慣改變，在半年內可讓Aguon的Size減半，瘦到130多公斤。

Aguon說，自己從小就胖，家人也胖，父母去年相繼因心肌梗塞等肥胖併發症去世，讓他覺得健康重要，透過阮綜合在關島的醫療中心轉介來台動刀，相信未來能享「瘦」成功，期待變瘦後能去爬山，「這是我長久以來，一直想做，卻做不到的事」。