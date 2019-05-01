防荔枝椿象 防檢局宣布卵片收購價提高為5元

2019-05-01 21:08 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



防檢局表示，今年氣候因素影響，部分地區荔枝、龍眼開花情形不良，可能造成農民防治管理不夠徹底，為提升荔枝椿象病蟲害整體防治成效，該局再度啟動化學防治，另為提高農民採摘卵片意願，今日起卵片收購補助額度由每片3元調整為每片5元。

防檢局說，鑑於今年氣候因素，導致荔枝及龍眼開花不良，可能造成農民防治管理不夠徹底，為提高整體防治效能，已在2月底提高化學防治資材補助，由每公頃500元提高為每公頃2000元。

荔枝椿象一齡若蟲有群聚取食習性，二齡之後開始向外擴散並分散取食，若蟲期無翅並對防治藥劑感受性較高，為防治適當時機，防檢局4月中旬函請各縣市政府，加強輔導農友掌握防治適期。

防檢局表示，為提高農民採摘卵片意願，同意今年辦理卵片收購措施的台中市政府、高雄市政府、彰化縣政府及南投縣政府，自今日起卵片收購補助由每片3元提高為每片5元。

防檢局呼籲農友配合地方政府防治策略，現階段除化學藥劑防治外，可以採摘卵片或移除成蟲等物理防治措施，以避免荔枝椿象危害，甚至影響下一年度生產。