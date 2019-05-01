親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
好禮樂翻母親節

嗆對韓國瑜不利帳號 IP確定來自境外

教師法初審過 全教產：執政黨操弄家長團體坑殺老師

防荔枝椿象 防檢局宣布卵片收購價提高為5元

2019-05-01 21:08聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

防檢局表示，今年氣候因素影響，部分地區荔枝、龍眼開花情形不良，可能造成農民防治管理不夠徹底，為提升荔枝椿象病蟲害整體防治成效，該局再度啟動化學防治，另為提高農民採摘卵片意願，今日起卵片收購補助額度由每片3元調整為每片5元。

防檢局說，鑑於今年氣候因素，導致荔枝及龍眼開花不良，可能造成農民防治管理不夠徹底，為提高整體防治效能，已在2月底提高化學防治資材補助，由每公頃500元提高為每公頃2000元。

荔枝椿象一齡若蟲有群聚取食習性，二齡之後開始向外擴散並分散取食，若蟲期無翅並對防治藥劑感受性較高，為防治適當時機，防檢局4月中旬函請各縣市政府，加強輔導農友掌握防治適期。

防檢局表示，為提高農民採摘卵片意願，同意今年辦理卵片收購措施的台中市政府、高雄市政府、彰化縣政府及南投縣政府，自今日起卵片收購補助由每片3元提高為每片5元。

防檢局呼籲農友配合地方政府防治策略，現階段除化學藥劑防治外，可以採摘卵片或移除成蟲等物理防治措施，以避免荔枝椿象危害，甚至影響下一年度生產。

農友防治上如有疑問，可洽詢各轄區農業改良場，或撥打免付費植物防疫諮詢專線0800-069880。

防檢局今宣布提高荔枝椿象卵片收購價。圖／台中區農改場于逸知博士提供
防檢局今宣布提高荔枝椿象卵片收購價。圖／台中區農改場于逸知博士提供
分享

農民荔枝椿象
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

今起警消海巡空勤赴這些醫院 免掛號費及部分負擔

2019-05-01 17:24

影／7月上路！四大場所內用 不再提供一次性塑膠吸管

2019-05-01 17:20

凌晨瞬間雨勢太大！ 桃園機場出境櫃檯傳滲水

2019-05-01 09:54

春遊補助 來看彰化有哪些加碼迎賓禮

2019-05-01 18:48

包商疏忽導致漏水 桃機：加強工程管理

2019-05-01 18:27

桃機水、電、跑滑道出問題 交部規畫2千億改善

2019-05-01 18:26

今年首例屈公病 20多歲印尼女移工返鄉染病帶回台

2019-05-01 18:10

桃機體檢報告出爐　未來將標本兼治，提升服務品質

2019-05-01 17:59

藍色公路加開航班 第2艘全新客輪藍鵲號首航布袋澎湖

2019-05-01 17:44

老年癡呆大不同 LATE不是阿茲海默

2019-05-01 17:35

桶裝瓦斯連三漲 明起每桶漲18元

2019-05-01 17:09

【黃色笑話】「融化」

2019-05-01 17:09

大雨特報！全台由北往南有雷陣雨及強降雨

2019-05-01 16:40

南半球天空的「指南針」 墾丁賞南十字星正是時候

2019-05-01 16:29

5月桶裝瓦斯喊漲！20公斤裝每桶貴18元

2019-05-01 16:24

BMI值95.32！關島男282公斤到台灣做減重代謝手術

2019-05-01 16:22

「紅唇族」張嘴飄出臭水溝味 就醫確診口腔癌末期

2019-05-01 15:42

業者協助民眾淘汰二行程機車 每輛可獲500元獎勵金

2019-05-01 14:46

全台最具規模神轎神將在東嶽廟展出 Q版神尊公仔超可愛

2019-05-01 14:34

可以排假了！明年6個連假 春節休7天要補1天班

2019-05-01 13:36

7月起內用禁吸管 可分解、包裝內含例外

2019-05-01 13:35

整合台灣觀光 綠委：觀光局升格為署

2019-05-01 13:32

自費醫療資訊亂 病友盼格式統一

2019-05-01 13:31

南韓每天47萬9000人使用代駕服務

2019-05-01 13:14

交通部運研所:代駕制度 可借鏡日本

2019-05-01 13:14

尋求兒童職能治療 逐年增

2019-05-01 13:09

小孩故事講不完整 是發展遲緩?

2019-05-01 13:09

春遊補助是否再加碼 觀光局：原則上不會

2019-05-01 12:45

洗掉防腐劑、二氧化硫 專家：流水清洗只要3分鐘

2019-05-01 12:19

新竹38歲女懷3胞胎成功生產 醫院歡慶母親節

2019-05-01 12:17

全球以糖抗癌第一人！ 她研發摧毀癌細胞的「糖外衣」

2019-05-01 11:44

16縣市大雨特報！ 氣象局：南台灣午後留意短時強降雨

2019-05-01 11:36

醫護工會五一抗議血汗 衛福部回應了

2019-05-01 11:30

11時17分花蓮規模4.1地震 最大震度花蓮4級

2019-05-01 11:29

沒禁用生物可分解吸管 環團：配套不足

2019-05-01 11:20

醫護工會以行動劇抗議 籲重視並保障權益

2019-05-01 11:20

影／五一醫護大隊衛福部陳情 行動劇表達醫護人員過勞

2019-05-01 11:19

史博館遷文物說祕辛 一件文物最多花5天

2019-05-01 11:16

不是紙吸管就能用！ 環保署宣布有貼膠膜的不行

2019-05-01 11:08
看更多

熱門文章

中興新村臭豆腐老店疑爆群聚感染 衛生局：先停業

2019-05-01 07:05

可以排假了！明年6個連假 春節休7天要補1天班

2019-05-01 13:36

大雨特報！全台由北往南有雷陣雨及強降雨

2019-05-01 16:40

梅雨季第一道鋒面雨帶到了！ 吳德榮：注意劇烈天氣

2019-05-01 07:15

一早起來就落枕？ 簡文仁傳授「含羞草療法」

2019-05-01 07:06

每日星座運勢／射手愛情會有所斬獲 事業忙有成就

2019-05-01 00:00

現在雨下到哪裡了？ 鄭明典用一張圖教你看懂

2019-05-01 08:11

備戰梅雨季 豪雨預報首次比照颱風警報

2019-04-30 23:48

16縣市大雨特報！ 氣象局：南台灣午後留意短時強降雨

2019-05-01 11:36

平價牛排配和牛滷肉飯 鐵火牛排插旗新竹

2019-05-01 13:09

衛福部替社工加薪 最快明年採年資制且每年加薪

2019-05-01 16:06

好牛！金門牛肉超有名 立榮航空端牛肉搶客

2019-05-01 09:35

凌晨瞬間雨勢太大！ 桃園機場出境櫃檯傳滲水

2019-05-01 09:54

BMI值95.32！關島男282公斤到台灣做減重代謝手術

2019-05-01 16:22

文德國小校犬「豆豆」回娘家 與老同學一起畢業

2019-04-30 23:18

【教戰守則】潘洛克／新手爸爸生存對策

2019-05-01 06:00

影／7月上路！四大場所內用 不再提供一次性塑膠吸管

2019-05-01 17:20

【為母心情】尤妮絲／女兒的投降姿勢

2019-05-01 06:00

【生活點滴】賴翠玲／芝麻葉的芝麻心情

2019-05-01 06:00

破天荒！白鷺鷥誤闖 雪隧封閉半小時

2019-05-01 00:28

桃機水、電、跑滑道出問題 交部規畫2千億改善

2019-05-01 18:26

春遊補助滿月 立委批額度已滿「旅客一直撲空」

2019-05-01 10:52

鋒面南下全台有雨 留意瞬間較大雨勢

2019-05-01 07:40

桃園「有頭鹿」青年實習計畫 提供百個實習機會

2019-05-01 08:10

全球以糖抗癌第一人！ 她研發摧毀癌細胞的「糖外衣」

2019-05-01 11:44

藍色公路加開航班 第2艘全新客輪藍鵲號首航布袋澎湖

2019-05-01 17:44

「紅唇族」張嘴飄出臭水溝味 就醫確診口腔癌末期

2019-05-01 15:42

11時17分花蓮規模4.1地震 最大震度花蓮4級

2019-05-01 11:29

新竹38歲女懷3胞胎成功生產 醫院歡慶母親節

2019-05-01 12:17

好姻緣在哪裡？從夢境裡找線索

2019-05-01 10:33

今起警消海巡空勤赴這些醫院 免掛號費及部分負擔

2019-05-01 17:24

洗掉防腐劑、二氧化硫 專家：流水清洗只要3分鐘

2019-05-01 12:19

只有12天！哈根達斯外帶雙球冰淇淋買一送一

2019-05-01 21:05

文基法明審議 文化人士：無牙老虎利齒變假牙

2019-05-01 09:00

手術要價62萬卻未透露細節？ 自費醫療遭批資訊一團亂

2019-05-01 10:52

北部人好羨慕！ 好丘新口味「夏日情人」高雄快閃店限定

2019-05-01 19:55

影／內用7月1日起 「4大對象」不得提供一次用塑膠吸管

2019-05-01 10:54

防荔枝椿象 防檢局宣布卵片收購價提高為5元

2019-05-01 21:08

褪黑激素能治療「抹黑」？醫師：開玩笑 大家別當真

2019-05-01 11:49

醫護工會五一抗議血汗 衛福部回應了

2019-05-01 11:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top