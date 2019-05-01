林佳龍送勞動節大禮 中華郵政15噸以上貨車駕駛加薪

2019-05-01 18:57 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



今天是五一勞動節，交通部長林佳龍在臉書宣布，將調高15噸以上大貨車駕駛薪點，平均加薪1400元，且追溯至今年1月1日起實施；林佳龍還賣關子，其他所屬事業與投資事業基層夥伴的待遇，也將「一步一步來努力」。

林佳龍今年3月主持所屬事業及投資事業相關工會聯合座談會，聽取基層勞工心聲。交通部表示，為回應中華郵政員工訴求，同意調高15噸以上大型車輛駕駛員加給，由現行平均每月支領約4300元，提高至5700元，增加約1400元，並追溯自108年1月1日起實施。

交通部表示，中華郵政公司去年營利創下佳績，盈餘近144億元，是公司與基層員工共同努力的成果，相關盈餘要與員工共享。本次調高大型車輛駕駛加給，是由中華郵政針對該職務承擔風險、參考消費者物價指數等指標因素擬訂，交通部肯定員工辛勞，也希望在勞資和諧下再創佳績。

林佳龍今天在臉書發文表示，當過一日郵差，更能體會郵差的辛勞，不管是大宗郵件的輸送、信件的分撿、遞送，全是功夫；去年中華郵政盈餘144億元，這是公司與基層共同努力的成果，當然要與基層分享。