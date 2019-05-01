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教師法初審通過 專審會逕行審查條款分四類認定

2019-05-01 18:53聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

立法院教育文化委員會今天初審通過教師法修正案，其中「教學不力或不能勝任工作」條款，新增教師專業審查會途徑，輔助學校調查。對於家長團體關注的專審會逕行審查條款，經朝野一番激辯，決議依各種不同案件性質，以教師評議會原來應經由的委員出席及表決方式審議通過。

今天初審通過的教師法草案，針對「教學不力或不能勝任工作」樣態，維持原來教評會三分之二出席、三分之二通過的門檻，但多了另外一個途徑：高中以下學校教師有教學不力等，教評會審議後，學校可向主管機關申請專審會調查屬實，再送進教評會時，應二分之一以上出席及二分之一以上通過，予以解聘或不續聘。

教育部長潘文忠表示，修法後新增另一個途徑，讓「教學不力」案可送到專審會進行專業審議。經過專審會調查屬實的案件，因已經過相關調查和輔導，因此降低教評會審議通過的門檻，避免程序延宕過久，確保學生的受教權。

不適任教師樣態中，只有「教學不力」新增專審會途徑，涉及性平案件、涉及兒少及體罰霸凌等，都仍維持教評會的單一審議途徑。

教育部次長林騰蛟補充，針對教學不力案，主要仍由教評會處理，但如果學校有需要，可向主管機關申請送交專審會協助處理。另外，學校若在處理不適任教師時「不為處理」（未依規定召開、審議或決議不予解聘），主管機關認有違法之虞時，應交回教評會審議或復議，屆期未依法審議或復議時，主管機關得逕行提交專審會審議，並得追究學校相關人員責任。

但是，針對四種不適任類型（涉性平案件、涉兒少及體罰霸凌、教學不力、其他），原政院版草案的「專審會逕行審議」出席和通過門檻都一樣；昨天經過朝野立委討論後，決將法條改得更彈性，修正為「依該案件性質，以學校教評會原應經之委員出席及表決方式審議通過。」

林騰蛟舉例，若涉教學不力、不能勝任工作案件時，如果原來是由教評會途徑，專審會逕行審議門檻也是一致的三分之二出席、三分之二通過。若學校向主管機關申請改走專審會審議途徑，在專審會調查確認後交付教評會審議，門檻為較寬鬆的二分之一出席、二分之一通過。後續專審會逕行審議門檻也跟教評會一致，為二分之一出席、二分之一通過。

教育部長潘文忠說，專審會是獨立在學校以外，具有其專業和客觀性，新增「專審會逕行審議」是希望在教評會「應作為而不作為」時而做的「補強」措施。

另外，今天審議「教學不力」條款時，有立委擔心學校會不當解聘教師，因此在朝野立委建議下，在原本草案中的解聘或不續聘處分外，再增加「其情節以資遣為宜者，應依第廿七條（資遣要件相關條文）規定辦理」。

潘文忠也承諾，將在半年內研議教師資遣費制度，防範私校以減班、調整系所為由，任意資遣教師。林騰蛟則解釋，現行教師法條文就有資遣相關條文，修正草案移修後更為明確。舉例來說，老師因疾病衰弱，還沒到退休年齡，卻已無法勝任教學工作，可走資遣途徑，不一定要解聘

另今天也通過附帶決議，為明確教學不力或不能勝任工作之樣態及範圍，教育部應研議修訂認定參考基準，將之更為明確。

林騰蛟表示，這次教師法修正，主要希望維護學生的學習權，同時提升教師的專業地位。修法目的是針對不適任教師，建立積極、有效、快速且明確的處理方式。針對院版包括教師兼任行政職務、寒暑假返校日數、大專教師限期升等條文，這次都沒有討論，均維持現行條文。

立法院教育文化委員會今天初審通過教師法修正案。記者馮靖惠／攝影
立法院教育文化委員會今天初審通過教師法修正案。記者馮靖惠／攝影
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