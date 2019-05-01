包商疏忽導致漏水 桃機：加強工程管理

2019-05-01 18:27 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



桃園今天凌晨瞬間大雨，造成桃園國際機場第2航廈出境6號櫃台附近傳出銜接管處滲水，國門顏面無光。桃機表示，因機場正進行老舊管線汰換施工，未確實徹底封堵屋頂洩水孔。今天適逢交通部公布桃機大體檢報告，卻又遇上桃機漏水意外，交通部表示，機場是國家門戶，必須加強工程管理。

進入梅雨季，桃機防汛工作刻不容緩，但桃機工地管理及品質常出現狀況，今天就因承包商施工未妥善封閉屋頂洩水孔導致漏水。桃機董事長王明德說，桃機工程量5年來逐漸增長，即使是承包商施工，但只要出現問題都會指涉到桃機身上。國家施工、品質管理有一定制度，桃機該盡的責任還是要做，包括制度設計、發包、履約管理都要面對。未來10年桃機有2000億工程在進行，須加強履約管理，也希望國家用最大能力幫忙。

媒體詢問，能否保證水電3至5個月內不出問題？王明德表示，體檢跟保養是持續、經常性的概念，電力有備援系統，但汙水自來水很難有兩套系統，有些東西要壞掉才知道，現在策略是及早搶修 讓損壞降到最低，以及加強預防性維修。王明德說，「不敢保證不出問題，但會盡最大管理機制，畢竟出問題很沒面子」，但強調政府應加強政策投資。