桃機水、電、跑滑道出問題 交部規畫2千億改善

2019-05-01 18:26 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



桃園機場近年狀況不斷，不但常漏水，去年還曾4個月內停電4次，3月因再度無預警大停電，讓交通部長林佳龍下令桃機大體檢。體檢報告今出爐，電力、汙排水、跑滑道都要改善，設施老舊及備援系統能量不足為共通性問題，已擬定短中長期計畫改善。交通部表示，桃機2018年至2032年重大建設支出約1999億元，包括第三航廈、排水、跑滑行道、電力改善工程，未來也會將人力及維護納入考量。

桃機旅運人次3年內從3千萬成長至4千萬，用電量比成立時成長460%，現行航機量每日700至800班次，尖峰每小時近50班次，現在要同時整建軟硬體，桃機董事長王明德比喻猶如「中古車邊爬坡邊換零件」，相當高難度。

大體檢經由桃機、台電、自來水公司、電機技師公會、中華顧問工程司等業界專家，以及台科大、中原大學等學界及交通部民航局專家組成，歷經5次會議、2次現勘、3度提報體檢報告後定稿。

桃機維護處長孫宏彬說，這次大體檢診斷電力、汙排水及跑滑道，發現設施老舊跟備援系統能量不足為共通性問題，將透過治標與治本併行策略，針對系統設備、管理與機制、人力與訓練三大面向，提出短中長期具體改善方案。

電力將透過設備汰舊換新及「雙電源、雙迴路」相互備援。孫宏彬說，體檢發現單一電源、用電負載急遽增加及設備老舊為桃機電力系統主要問題，近年多次跳電跟桃機161kV高壓變電站的單一電源雙迴路有關。將修繕汰換航廈發電機及電力設備，強化維修人員預防性維護及應變能力，並將於民國111年前新建桃機東、西變電站，以雙電源、雙迴路系統相互備援，提升供電穩定度。

跑滑道部分，體檢報告認為問題出在「維修權責不清且效果待強化」、「航機起降頻繁、巡檢及維修不易」、「鋪面面層已達維護年期」。孫宏彬表示，已加強巡檢頻率及預防性修護，規畫今年引進「車載式影像辨識系統」，可偵測跑道鋪面潛變，如有異樣可立即進行預防性養護，並於111年前辦理跑道全面性刨鋪。老舊滑行道破損冒漿，桃機也正在整建底層排水系統、路基、道面，預計明年6月全面更新。

至於汙排水改善，孫宏彬說，近年機場排水外溢原因多為旅客丟擲異物阻塞造成，透過內視鏡、水刀機、水刀車等設備，可在最短時間內疏通異物；第一、二航廈總計242間廁所，固定每季通管一次，其中20間使用量大的重點廁所，更是每月一次預防性疏通。另桃機將建立建築資訊模型，掌握航廈管線資訊。