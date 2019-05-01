今年首例屈公病 20多歲印尼女移工返鄉染病帶回台

2019-05-01 18:10 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



疾病管制署今公布，國內出現今年首例屈公病病例，是一名居住中部20多歲女性印尼籍移工，與同在台灣工作的印尼籍丈夫回印尼兩周，不料返台時因發燒遭機場檢疫站攔檢，檢驗確診感染屈公病。我國幾乎每年從5月開始會陸續出現屈公病個案，民眾不論近期是否計畫出國，都應做好防蚊措施，降低感染風險。

疾管署副署長莊人祥表示，個案於3月13日至4月28日返回印尼，4月26日出現發燒、流鼻水症狀，28日入境台灣，依個案潛伏期活動史研判感染地為印尼。衛生單位已針對個案活動地周邊進行疫情調查、孳生源清除，目前個案防蚊隔離中，同行丈夫及在台同住接觸者等無疑似症狀。

我國自2007年10月將屈公病納入法定傳染病以來，累計113例確定病例，均為境外移入，去年整年共7例，前年有11例，9成個案感染地為東南亞國家，以印尼59例及菲律賓27例為多。莊人祥表示，我國每年4、5月開始出現屈公病病例，今年首例並沒有提早出現，去年同期也是1例、前年5例。

各東南亞國家今年屈公病病例數多高於去年同期，如近期屈公病疫情持平的泰國，今年累計報告數為3,000餘例；馬來西亞近期疫情雖下降，但今年已累計241例。另外，據報導，印尼西爪哇省今年截至4月初累計數為17例。

除屈公病外，同樣是藉由埃及斑蚊及白線斑蚊傳播的登革熱疫情也需多加留意．據疾管署統計，我國今年截至4月30日累計122例登革熱境外移入病例，今年境外移入病例數為近10年同期最高，個案分布於國內15個縣市，以六都病例數較多，分別為新北市20例、高雄市18例、台北市及台中市各16例、台南市15例及桃園市12例。

近期菲律賓登革熱疫情超過流行閾值，今年累計報告數達61000餘例；新加坡及寮國疫情上升，今年累計報告數分別為2500餘例及1700餘例；泰國今年累計數達18,100餘例；馬來西亞疫情仍處流行期，今年累計病例達43700餘例。