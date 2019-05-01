教師法完成初審 蔡培慧：強化處理不適任教師機制

2019-05-01 18:10 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



立法院教育與文化委員會今完成初審，將教師法修正草案送出委員會，民進黨立委、教育文化委員會召委蔡培慧表示，這次教師法修法最重要的目標，就是強化處理不適任教師的效率與機制，全力防堵教師涉及性侵或虐童等校園霸凌，給孩子一個安心學習的教育環境，同時維護教師專業與尊嚴、尊重教評會及提高專審會的法律位階，維護認真教學的教師權益。

立院教育文化委員會今繼續逐條審查教師法修正草案，經過兩天的審查，終於在下午順利完成逐條討論，通過初審送出委員會。

蔡培慧指出，這次修法最大的進步就是提高教師專業審查會的法律位階；此外，除了既有代表之外，還增加兒童與少年福利的團體代表。

蔡培慧表示，為尊重教評會的專家代表及教師專業，以涉及「兒童及少年福利與權益保障法」、「性別工作平等法」、「身心傷害(體罰或霸凌)」、「教學不力／不能勝任工作」、「其他」等不適任類型，不同類型的不適任教師樣態，教評會中的教師比例應有所區隔。

蔡培慧並強調，保障教師工作權亦是本次修法受矚目的焦點，審議結果是刪除現行法第十四條第一項第一款「受有期徒刑一年以上判決確定，未獲宣告緩刑。」之規定。另外，原院版有關資遣教師的要件，包括增列限期升等條款、教師擔任行政職務之義務、中央訂定教師寒暑假期間辦法、教師應遵守教師倫理、拘役或罰金之宣告確定解聘要件等等，本次修法概不處理。