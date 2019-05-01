都是蚊子惹的禍 今年首例屈公病現蹤

2019-05-01 19:44 中央社 台北1日電



疾管署今天公布今年首例屈公病病例，為居住中部的20多歲女性印尼籍移工。另根據統計，台灣登革熱境外移入病例數為近10年同期新高，9成以上個案感染地在東南亞。

衛生福利部疾病管制署副署長莊人祥表示，染屈公病的印尼籍移工在3月13日至4月28日與同在台灣工作的印尼籍丈夫返回印尼，4月26日出現發燒、流鼻水症狀，28日入境台灣時因發燒遭機場檢疫站攔檢送驗，經檢驗確診。依個案潛伏期活動史，研判感染地為印尼。

屈公病是一種由屈公病毒所引起的急性傳染病，經由蚊子叮咬而傳播。屈公病症狀與登革熱非常類似，但和登革熱與其他蚊子所傳播的傳染病不同的地方是，部分感染屈公病的病人會有持續數週的倦怠感，有些病患的關節會痛到無法行動，並持續數個月。

台灣自2007年10月將屈公病納入法定傳染病以來，累計113例確定病例，均為境外移入；9成個案感染地為東南亞國家，以印尼（59例）及菲律賓（27例）最多。

近期泰國屈公病疫情持平，今年累計報告數為3000餘例；馬來西亞近期疫情下降，今年累計241例；上述國家病例數均高於去年同期。據報導，印尼西爪哇省今年截至4月初累計數為17例。

此外，莊人祥說，台灣今年截至4月30日累計122例登革熱境外移入病例，9成以上個案感染地為東南亞國家，以印尼及越南為多。今年境外移入病例數為近10年同期最高。

個案分布於國內15個縣市，以6都病例數較多，分別為新北市（20例）、高雄市（18例）、台北市及台中市（各16例）、台南市（15例）及桃園市（12例）。

近期菲律賓登革熱疫情超過流行閾值，今年累計報告數達6萬1000餘例；新加坡及寮國疫情上升，泰國今年累計數達1萬8100餘例；馬來西亞疫情仍處流行期；柬埔寨今年累計數為4000餘例，超過流行閾值；越南近期疫情低於流行閾值；印尼今年至3月初累計報告數達3萬4400餘例；上述國家病例數均高於去年同期。

疾管署呼籲，民眾前往登革熱、屈公病流行地區，應落實個人防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，使用經政府機關核可的防蚊藥劑，居住在有紗門、紗窗的房舍。

返國後如出現發燒、頭痛、噁心、出疹及關節痛等症狀應儘速就醫，並告知醫師旅遊、活動史等，以利及早通報、診斷及治療。