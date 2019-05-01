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桃機體檢報告出爐　未來將標本兼治，提升服務品質

2019-05-01 17:59聯合報系攝影中心 記者陳嘉寧╱即時報導

交通部長林佳龍指示桃園機場公司展開「桃園國際機場重要基礎設施體檢」作業，經由產官學界各方專家1個多月來密集會議、現地勘查，徹底檢視桃園機場電力、跑道滑行道設施及污排水等三大系統。體檢結果1日出爐，桃機期盼標本兼治，逐步改善，提升桃園機場整體服務品質。

桃園機場公司指出，近年桃園國際機場運量持續成長，於10年內成長量高達86.7%，現在每天航機量達700至800班次，尖峰時段每小時近50班次，機場運作負荷極高，偶有發生設施故障損壞情形。

桃園機場公司在體檢後將採取「治標與治本併行」的策略，3大類設施初步規劃整修、整理方向如下：

1、電力改善：設備汰舊換新 「雙電源、雙迴路」相互備援

桃園機場近年快速成長，僅3年時間，旅運人次即從3千萬成長至4千萬，用電量已較40年前啟用時成長460%，電力負荷急遽增加，近來多次跳電均與單一電源雙迴路之桃園機場161kV高壓變電站有關。

這座變電站建置已超過20年，機場公司雖定期就高、低壓設備保養檢修汰換，卻仍有突發狀況。本次體檢發現「單一電源」、「用電負載急遽增加」及「設備老舊」為桃園機場電力系統之主要問題。為確保機場電力運作無虞，機場公司積極進行航廈緊急發電機修繕汰換與電力設備改善、強化維修人員預防性維護及應變能力，預計於民國111年前新建完成桃機東、西變電站，以「雙電源、雙迴路」系統相互備援，屆時將大幅提升供電穩定度。

2、跑道與滑行道改善：強化巡檢機制 科技輔助偵測 預防性養護道面

跑道部分，桃園機場南、北跑道於104年完成整建並改採柔性鋪面，啟用後每天有超過700架航班起降，對跑滑道設施均為沈重負擔。本次體檢發現，「維修權責不清且效果待強化」、「航機起降頻繁、巡檢及維修不易」與「鋪面面層已達維護年期」為桃園機場跑滑道系統之主要問題。

桃園機場公司已研訂「及早進行預防性修護」、「加強巡檢頻率，應用科技輔助，興建第3跑道」，「進行跑道全面性刨鋪及滑行道整建工程」等3大改善對策，其中加強巡檢頻率及預防性修護已開始實施，機場公司也將規劃引進「車載式影像辨識系統」及編列預算辦理跑道全面性刨鋪，分別預計於108年及111年完成，透過科技器材輔助，偵測跑道鋪面潛變，如有異樣可立即進行預防性養護。

部分老舊滑行道板塊破損冒漿情況，機場公司刻正進行空側設施全面強化工程，以全斷面、全深度方式，全面整建底層排水系統、路基、道面，預計於109年6月完成板塊全面更新，以恢復空側服務水準，維持正常營運。

3、污排水改善：強化合約管理 積極進行預防性疏通

在污排水部分，近年機場排水外溢原因多為旅客丟擲異物阻塞所致，機場公司透過內視鏡、水刀機、水刀車等設備，可於最短時間內疏通異物。桃園機場公司也積極進行預防性通管，2座航廈總計242間廁所，固定每季通管1次，而其中20間使用量大之重點廁所，更每月1次進行預防性疏通，減少可能之阻塞。

針對餐飲及貴賓室等營業場所由於排放污水含油量高，油脂凝固後也易造成堵塞，桃園機場公司除利用合約管理新簽訂時，要求廠商汰換老舊排水管線，機場維護單位為精進管理，也逐步推動建立「建築資訊模型」（BIM, Building Information Model），有效掌握航廈管線資訊。

桃園機場公司指出，桃機近年運量快速成長，客運量由98年之2329萬人次，成長至107年之4653萬人次，不到10年時間，運量成長近2倍，為維持機場正常營運，設施擴充汰換不易，面臨極大挑戰。這次經由體檢委員會專家診斷，發現設施老舊及備援系統能量不足為共通性問題，交通部已責成機場公司務實檢討，採取「治標與治本併行」策略，針對系統與設備、管理與機制以及人力與訓練3大面向，提出短中長期具體改善方案。

桃園機場公司強調，其中短期將以加強巡檢、落實預防性維護、提升緊急備援能量，以及強化人員應變演練為重點，中長期則規劃建立N+1備援系統，同時將積極研議運用物聯網(IOT)科技，於空陸側設施佈設感應裝置，以進一步掌握監控設施狀況，建構智慧機場。長期將無預警之損壞降至極低，並使偶發性損壞不影響機場營運，使桃園機場能以良好的營運體質迎接大幅成長的客貨運需求，持續帶給所有國內外旅客最有溫度、最有感的服務。

桃園機場W2滑行道鳥瞰。（桃園機場公司提供）
桃園機場W2滑行道鳥瞰。（桃園機場公司提供）
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桃園機場桃機
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