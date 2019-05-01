藍色公路加開航班 第2艘全新客輪藍鵲號首航布袋澎湖

2019-05-01 17:44 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



澎湖煙火節旅遊旺季到來，百麗航運公司委託澳洲船廠 Austal ，建造交船的第一艘最新高速客輪雲豹輪，3月23日首航嘉義縣布袋港到澎湖馬公港布澎航線，試營運祭優惠船票，旅客反應熱烈，幾乎一票難求；第2艘與雲豹輪相同的姊妹輪藍鵲號，上午載運451名旅客，首航布袋至澎湖馬公港，2艘客輪加入布澎航線營運，改善澎湖旅遊旺季一票難求現象。

百麗總經理劉森隆說，百麗從澳洲知名船廠「Austal」訂購2艘最新高速客輪，分別命名「雲豹IKULAU」及「藍鵲BLUE MAGPIE」，2艘造價逾11億元，兩艘今天全部投入營運，增加載客量，每天布袋到澎湖增加一航班，開航時間分別是上午9點30分及10點30分，藍鵲輪首航未比照雲豹輪首航試營運，採取優惠票價，雲豹輪正式營運後，載客率高，因應澎湖旅遊旺季需求。

原「百麗輪」船長36.3公尺、總噸位198噸，載客僅180人，全新雲豹輪及藍鵲輪船長各50 公尺、總噸位各916噸，各可載客552人，是現今最快客輪，船速最高可達44節（約時速81公里），新客輪引進世界專利水下穩定控制系統，在風浪7級仍可穩定高速行駛， 雙體船更寬更穩，搭載船體穩定系統（T-FOIL），大幅降低旅客暈眩感， 高規格內裝空間與座椅，媲美飛機客艙，航行時間更快，布袋至馬公約1小時。