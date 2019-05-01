老年癡呆大不同 LATE不是阿茲海默

2019-05-01 17:35 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



平常口中說的老年癡呆症，就是阿茲海默症嗎？權威雜誌《新科學家》日前發布最新研究指出，其實有種被稱為LATE的腦類疾病，一直被誤診為阿滋海默症。專家指出，其實癡呆症不是一種疾病稱呼，只是影響到記憶與思維的「症狀」，而阿症與LATE都是會造成類似症狀的病，只是阿症的研究較多而被誤用，此研究讓未來記憶症狀的治療法能依照疾病而區分。

根據《英國廣播公司》報導，近期最新研究指出，全球至少有數百萬起癡呆症的病例屬於誤診，那些應該被歸類為LATE病的案例都被當成阿茲海默症來治療，成效自然大打折扣。該研究顯示，LATE病主要是因一種叫做TDP-43的蛋白球狀多聚體的異常累積，而這類多聚體恰好是導致失憶症的關鍵分子。

權威醫學雜誌《新科學家》補充指出，TDP-43其實也存在一般健康人的大腦內，並負責調節大腦中的基因活動，簡言之，其功能複雜且不可或缺，而一旦這類多聚體發生錯誤折疊而以畸形狀態異常累積，將導致運動神經元功能出問題，後續症狀就類似於阿茲海默症。

針對LATE病的主要病患，學者指出，多發生在高年患者身上，透過實驗，他們發現有3分之1的老年阿茲海默症患者其實是誤診，他們其實是LATE患者，而總計80歲以上的老年人有5分之1會罹患LATE，這項數據讓該國公衛局開始關注此種疾病的嚴重性。

專家指出，這項研究解釋了為何過去對一些阿茲海默症案例治療功效不只差，更可能無效，倫敦大學學者霍華德說，這項研究是近5年來癡呆症相關最重要的一項，這讓學界明白，阿症治療法對LATE不管用，而後只要先分析LATE病因是如何引起的，要找到針對LATE的治療法可期。

【更多精采內容，詳見 】