今起警消海巡空勤赴這些醫院 免掛號費及部分負擔

2019-05-01 17:24 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



總統蔡英文到三軍總醫院，視察警消海巡及空勤人員醫療照護方案實施情況。 聯合報系記者龔盈全／攝影 分享 facebook 警察、消防、海巡、空勤人員即日起到各國軍醫院、榮民醫院及衛福部立醫院就醫可享優惠措施，現職、退休及遺眷全都適用，除就醫免門診、急診掛號費，健保部分負擔由政府補助，現職人員可快速通關及優先收治，預期受惠人數逾十二萬人。總統蔡英文也於今天下午3時至內湖三軍總醫院視導首日實施狀況。

蔡英文去年出席警政署「警察節慶祝大會」時建議，內政部及警政署需支持員警身心醫療照顧，比照國軍醫療照護。蔡英文今赴三總訪視「警消海巡空勤及國軍人員醫療照護實行方案」首日執行實況，她致詞時表示，考量部分縣市內無國軍體系醫院、榮民體系醫院，因此加進衛福部立醫院，強調未來會追蹤後續就醫優惠執行績效。

優惠對象為現職人員、退休人員及遺眷，只要就醫出示相關證件及健保卡比對電腦資料即可享優惠。就醫優惠比照國軍，包含門診、急診免掛號費及健保部分負擔，住院面健保部分負擔，另針對現職人員，還設有門診快速通關、急診優先收治及住院床位、護理之家等比照國軍住院程序。

加入「警消海巡空勤及國軍人員醫療照護實行方案」醫院，分別為14家軍醫院、15家榮民醫院、26家福部立醫院，衛福部次長薛瑞元表示，由於雲林縣及連江縣無軍醫院、榮民醫院，也沒有不利醫院，因此將雲林台大分院、連江縣立醫院加入這次方案。

蔡英文今下午由國安會秘書長李大維、行政院秘書長李孟諺、國防部部長嚴德發、海委會主委李仲威、輔導會主委邱國正、內政部次長邱昌嶽、衛福部次長薛瑞元及軍醫局長中將陳建同等陪同下，赴三總門診一樓大廳批價櫃檯視察掛號到批價等就醫流程。