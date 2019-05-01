南半球天空的「指南針」 墾丁賞南十字星正是時候

2019-05-01 16:29 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



地球南半球的指極星是南十字星座，也是南半球航行船舶的天空「指南針」，在台灣平地，位於最南媏的屏東墾丁地區出現時間是4至6月，入夜後吹來微涼海風，每年吸引不少天文愛好前往觀賞；墾丁國家公園管理處於5月4日、25日晚上7時半至9時辦理2場「南十字星光之宴」，地點在無光害、視野佳的貓鼻頭公園停車場，民眾可自行前往。

墾管處解說教育課長馬協群說，屏東恆春半島天空明淨且少光害，是夜觀星斗極佳去處，而屬於南半球指極星座的南十字星座，在台灣平地只有在4至6月，於墾丁地區可以清楚看見，墾管處邀請民眾一起在五月天到墾丁貓鼻頭公園，欣賞夏季限定的星相。

他說，南十字星出現的位置非常接近南方地平線，由2顆一等星、2顆二等星組成十字架的模樣；15世紀葡萄牙科克船長南行經過赤道時，發現可藉南十字座X軸2顆星引伸5倍至南天極點，自此便成了南半球航行船舶的天空「指南針」。