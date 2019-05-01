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南半球天空的「指南針」 墾丁賞南十字星正是時候

2019-05-01 16:29聯合報 記者潘欣中╱即時報導

地球南半球的指極星是南十字星座，也是南半球航行船舶的天空「指南針」，在台灣平地，位於最南媏的屏東墾丁地區出現時間是4至6月，入夜後吹來微涼海風，每年吸引不少天文愛好前往觀賞；墾丁國家公園管理處於5月4日、25日晚上7時半至9時辦理2場「南十字星光之宴」，地點在無光害、視野佳的貓鼻頭公園停車場，民眾可自行前往。

墾管處解說教育課長馬協群說，屏東恆春半島天空明淨且少光害，是夜觀星斗極佳去處，而屬於南半球指極星座的南十字星座，在台灣平地只有在4至6月，於墾丁地區可以清楚看見，墾管處邀請民眾一起在五月天到墾丁貓鼻頭公園，欣賞夏季限定的星相。

他說，南十字星出現的位置非常接近南方地平線，由2顆一等星、2顆二等星組成十字架的模樣；15世紀葡萄牙科克船長南行經過赤道時，發現可藉南十字座X軸2顆星引伸5倍至南天極點，自此便成了南半球航行船舶的天空「指南針」。

他說，台灣位處北迴歸線，恰好是南十字星座的觀察北限，南十字星座就出現在海平面上方，觀測南十字星需面向南邊開闊地，愈少光害愈清楚，貓鼻頭現場還有高倍天文望遠鏡；在墾丁國家公園境內，包括滿州鄉佳樂水、墾丁龍磐草原、貓鼻頭、白砂、關山、紅柴坑等地，都是低光害的觀星好去處。

墾管處5月4日、25日晚上7時半至9時辦理2場「南十字星光之宴」，地點在無光害、...
墾管處5月4日、25日晚上7時半至9時辦理2場「南十字星光之宴」，地點在無光害、視野佳的貓鼻頭公園停車場，民眾可自行前往。圖／墾管處提供
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墾丁星座墾管處
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