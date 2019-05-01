BMI值95.32！關島男282公斤到台灣做減重代謝手術

2019-05-01 16:22 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



關島32歲男子賈書亞體重282公斤，BMI值高達95.32，BMI大於60定義為「超級超級肥胖」，四月到台灣的國際代謝形體醫學中心，由院長黃致錕及療團隊替他進行微創胃繞道減重代謝手術。 黃致錕表示，因病患腹壁肌肉肥厚達15公分，得用加長器械進行，2個小時過程如同拿著啞鈴做手術。

中國醫藥大學附設醫院國際代謝形體醫學中心與阮綜合醫院合作，將國際代謝形體醫學中心的跨院區多專科團隊照護模式，推展到南台灣。肥胖是全球性問題，國際代謝形體醫學中心2017年通過美國國際代謝暨減重手術卓越中心SRC認證，也是目前台灣唯一的國際認證中心，所以許多國際人士到這裡來動減重手術。

Joshua賈書亞172公分、282公斤，這次是經由阮綜合國際醫療中心安排與轉介，4月24日來台進行減重手術。黃致錕表示，他的手術病患約1.2%是屬於BMI大於60的「超級超級肥胖」的嚴重患者，賈書亞是目前台灣接受減重手術紀錄裡BMI與體重最高的病人。考量手術困難度、設備、照護、環境種種因素，醫療團隊特地先進行一周的嚴格飲食管制。

黃致錕表示，賈書亞的體型超出許多檢查儀器設備的上限，病人腹部橫向寬度就有80公分，圍在手術台移重病患的工作人員就有12人。手術約2小時完成，病人術後 3小時後下床行走。術後一周的體重是269.8公斤。

賈書亞在關島擔任公務員，他表示，去年十月父母接連驟逝，只剩他與妹妹是彼此的親人，為了能更長久陪伴妹妹，他想保有健康，於是決定做減重手術。因為關島離台灣比美國本土近，醫療費用相對較便宜，加上對台灣醫療有信心，所以就飄洋過海來動手術。

賈書亞說，只要是對健康有益的事情，家人及身邊的朋友都非常支持，他也保證要保持身體健康，改變飲食習慣。減重前因為體重及左腳慢性靜脈淤滯性潰瘍，傷口所帶來的疼痛讓他不想運動，連走路都感到困難；手術後覺得走路變的比較輕鬆，也不會氣喘吁吁的。

賈書亞的目標是在一年半嘗試減掉150至180公斤。高雄市衛生局長林立人祝福他減重成功，擁有健康的人生。