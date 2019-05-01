衛福部替社工加薪 最快明年採年資制且每年加薪

2019-05-01 16:06 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



衛福部社工司提出利多，規畫提升社工專業服務費，並且依照不同的年資及風險建立年資制度，增加每年的薪資額度，每年可連續加薪，最多加到10年，每年加薪的額度為1000元左右，一般社工專業給付可以達到4萬4000元，高風險社工可以達到4萬8000元，初步影響近2000名民間社工，希望帶動地方政府替社工加薪留住人才。

根據104年調查，民間社工薪資多落在2萬5000元到3萬4000元左右，107年衛福部提高社工專業給付，從3萬3000元提高到3萬4000元，民間社工薪資才穩定，也增加社工留任的意願，社工司長李美珍表示，即使調高專業給付，社工採取一年一聘，加上「社工薪資回捐」的陋習，也使社工流動率高，106年統計社工流動率約為12％。

社工回捐是存在社工界中的一大陋習，民間團體不願支付社工的勞健保，直接從社工的薪資中扣除，社工們礙於若是投訴，恐會影響僱主幾乎都隱忍不談，長久以來消磨社工熱情。李美珍指出，為了避免該陋習，在規畫這一次的社工薪資結構也一併討論。

李美珍表示，這次提高社工薪資結構，主要先討論民間社工的部分。歸納有五大部分，第一建立年資制度，依照社工的年資、學歷、是否領有社工師執照、偏鄉加給等，提高專業服務費。

目前專業服務費的補助為3萬4000元，若該名社工領有社工師執照，下一年繼續留任，政府再額外補助1000元，且連續可加10年，第二部分則是，提高保護性社工的給付，若是保護性社工，高風險每年可額外補助2000元，最高每月可補助4萬8000元。

第三部分則是避免薪資回捐，社工司將提高補助民間單位的負擔勞健保費及提撥勞退準備金費用，李美珍表示，該費用希望能有效解決社工薪資回捐的陋習，但是細項的補助經費，還有與其他部會討論，最後精算的費用後續再行公布。

她強調，一定要打擊薪資回捐的情節，鼓勵社工投訴，一旦業者被發現，經限改不改，第二次將會停止對該民間團體的補助。

第四為提升勞動條件，增加加班費的補助；第五為減輕民間單位的負擔，調降專業服務費自籌款比例，李美珍解釋，目前民間單位的自籌款占30％，部分民間單位仍感吃力，因此將會研擬調降，至於調降的比例，將與各單位討論後才行決議。

李美珍說，五大措施將優先針對民間單位做一調薪，影響人數約為1922人。她希望中央政府帶動地方提升對社工的補助，若是地方政府願意提升補助，帶動地方的社工薪資，可再影響4676人。

至於公部門的社工人員，李美珍表示，現在也已經著手調整編制社工專業加給、增列「社工人員執行高度風險工作費支給表」、調整約聘社工薪點折合率、拉高保護業務社工與一般社工的薪資差距，以利保護性社工專業久任。