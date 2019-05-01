「紅唇族」張嘴飄出臭水溝味 就醫確診口腔癌末期

2019-05-01 15:42 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



「我真的以為只是小病而已。」35歲江姓男子從國中時期開始成為紅唇族，每天嚼檳榔，但他3年前開始口腔和唇部反覆潰瘍，後來又有吞嚥疼痛症狀，甚至只要張嘴就散發臭水溝味。等他驚覺「代誌大條了」而就醫檢查，已是口腔癌末期，使他懊悔不已。

衛福部台北醫院每月舉辦癌症衛教講座，搭配影片介紹癌友在面對一連串的癌症發生，包含篩檢、診斷、治療、後續照護等的心路歷程，呼籲有嚼食檳榔習慣者，應盡速戒除嚼食檳榔，並認識早期篩檢、診斷並治療的重要性。

衛福部台北醫院社區醫療科主任李雅萍說，進社區和民眾接觸時發現，不少紅唇族是因交際應酬或工作需提神而嚼檳榔。但當他們口腔或唇部出現異常，卻也多半抱著「自己會好」的心態，反而延誤就醫，錯失早期發現治療的機會。

李雅萍舉例，個案江姓男子本身就是口腔癌高危險群，因疏忽急病嚴重性而延誤就醫，找她檢查時已發現口腔內部有白斑、破損及異物突出，轉至耳鼻喉科診斷已是口腔癌末期，最後於35歲正值壯年之際而英年早逝。

李雅萍呼籲，有抽菸嚼檳習慣的民眾能下定決心戒菸戒檳，定期做口腔癌篩檢，並維持良好生活習慣。