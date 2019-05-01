業者協助民眾淘汰二行程機車 每輛可獲500元獎勵金

2019-05-01 14:46 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



環保署推動宣導報廢獎勵金專案，今天公布修正「淘汰二行程機車及新購電動二輪車補助辦法」，鼓勵機車業藉由民眾檢修機車之機會，主動向民眾宣導補助資訊。記者張裕珍／攝影 分享 facebook 為有效提升民眾淘汰老舊二行程機車意願，加速移動汙染源減量進程，環保署推動宣導報廢獎勵金專案，今天公布修正「淘汰二行程機車及新購電動二輪車補助辦法」，鼓勵機車業藉由民眾檢修機車之機會，主動向民眾宣導補助資訊。

修正草案第8條規定，從事機車及其零件銷售、維修，並取得政府機關核准登記證明文件的機車業，配合宣導並協助民眾完成報廢及回收二行程機車者，得向車行登記所在地的主管機關，申 請宣導報廢獎勵金每輛500元。環保署表示，盼有效提升民眾淘汰老舊二行程機車的意願。