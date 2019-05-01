全台最具規模神轎神將在東嶽廟展出 Q版神尊公仔超可愛

2019-05-01 14:34 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



宜蘭東嶽廟籌備2年多的「百年聖轎神將宗教文化館」與文化博物館今天揭幕，展示35尊神將中，年代最久遠百年以上，號稱全台第一座最具規模且公開展示的聖轎神將館 ，裡頭珍藏日據時期留下來的神木頭部、頭盔、配飾及引領聖轎的龍首及龍尾；此外Q版七爺八爺創意公仔今也對外亮相，可愛度爆表，吸引拍照打卡。

宜蘭市東嶽大帝明天聖誕，廟方安排兩天文化祭活動，而籌備多時的「百年聖轎神將宗教文化館」與「東嶽仁聖大帝文化博物館」今天也由市長江聰淵與廟方主持揭幕，展示館位於廟方的3、4樓，免費參觀。東嶽廟主委林添福表示，東嶽廟神尊早年敬奉位於五穀廟，距今200多年歷史，後來獨立建廟於1878年，建築硬體也有100多年，從清朝年代就留有珍貴的宗教文化。

這次由宜蘭市公所協助廟方把東嶽廟的軟硬體設施整理展出，委由陳進傳教授帶領的團隊創建全台第一座「百年聖轎神將宗教文化館」。林添福說，有些廟宇或有收藏神轎神將，但並未對外展出且數量也沒有東嶽廟多，東嶽年代久遠的神將從大陸福州而來，至今百餘年，神轎也有100多年，非常珍貴。

廟方人員透露在整理文物時，於樓梯間底下發現一個頗具規模的龍首與龍尾約有70幾年歷史，是聖轎出巡時放在轎前與轎後展現神威，至今仍保留完整。

此外，藝陣文化在地方歷史與民眾生活扮演重要地位，東嶽廟為了讓更多人認識神將文化、使藝陣表演功能正面化，製作了全台灣最大Q版七爺八爺公仔，加入嶄新的文創亮點，讓神將文化更具有社會敎化與生活教育之目的。