男子抽菸吃檳榔5年罹5癌 切除喉部聲音回不來

2019-05-01 14:27 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



56歲的陳永福在民國100年到105年期間陸續得到五個頭頸類的癌症，他因抽菸吃檳榔被醫師認為是罹癌高危險群，雖然之後戒了兩年多，卻在今年2月回到彰化醫院做定期檢查時竟然發現罹患扁桃腺癌。「菸和檳榔真的不要碰。」陳永福指出，因為抽菸吃檳榔，現在自己連說話都不清楚。

陳永福民國100年時首次罹患口腔癌第四期，當時醫師告誡他必須馬上戒掉香菸和檳榔，但菸癮難耐，他僅戒掉檳榔，之後5年罹患5癌分別診斷出食道癌、咽喉癌、不同位置的口腔癌及下咽喉癌，其中，下咽喉癌切除他整個喉部與聲帶。

陳永福表示，歷經5次癌症後，現在說話得靠電子發聲器，但透過發聲器的聲調會變得像機器人一樣，不但引人側目，還曾被嘲笑像是「唐老鴨」，才在105年決心戒掉香菸，但今年回診時卻被告知罹患扁桃腺癌，讓夫家人難以接受。

彰化醫院耳鼻喉科主任許嘉方說，這次發現扁桃腺癌距離上次罹癌相隔2年多的時間，2個月前回診時發現扁桃腺有一顆約1公分的腫瘤，切片病理檢查後證實為扁桃腺癌第一期，屬於原位癌，尚未侵入到基底膜的時期，經放射治療及電療後，病情已獲控制。