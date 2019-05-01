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網購端午食安問題多 衛福部加重稽查為民把關

2019-05-01 14:11中央社 台北1日電

為確保端午佳節應景食品安全，衛福部食藥署今天表示，已啟動「108端午複合式專案」，特別針對網路業者，查核其在網頁刊載的內容是否充分揭露資訊及登錄是否不實。

衛生福利部食品藥物管理署長吳秀梅在記者會中表示，從4月15日起與地方政府聯手執行「108端午複合式專案」，專案內容包含粽子製造業源頭稽查、市售端午應景產品抽驗，檢驗項目有衛生標準、食品添加物、農藥殘留及動物用藥殘留等。

吳秀梅說，在佳節期間，民眾常從網路訂購節慶食品，但僅能依業者提供的網頁資訊作為選購依據，這次專案特別針對提供電子化購物服務的網路業者，查核其網頁所刊載的內容是否充分揭露產品資訊。

吳秀梅表示，查核網路業者項目包含業者電話或電子郵件是否迅速有效聯絡以及受理消費者申訴方式、有無食品業者登錄字號；在網站是否充分公開產品品名、內容物名稱、淨重、容量或數量、有效日期及交易價款等。

食藥署中區管理中心主任蔡淑貞表示，複合專案落實行政院食安五環「自源頭把關」的政策目標，針對旅館飯店、知名粽子店、含網路平台等製造業者採實地查核，查核項目有食品業者登錄、食品良好衛生規範準則、產品標示、粽子及食材抽驗。

蔡淑貞說，在零售商、攤販等傳統市場部分，販售的粽子、鹼粽、蝦米、鹹蛋黃及菜脯等應景產品會加強抽驗，檢驗項目包含非法色素、食品添加物、農藥、動物用藥殘留或衛生標準等。

食藥署強調，此次專案查核若發現違規，將依法處辦，相關產品責令業者立即下架回收，並追查源頭要求確實改善，保障民眾食用權益。所有抽驗結果也將在端午節前公布在衛生福利部網站，歡迎民眾逕行查詢。

粽子抽驗食藥署
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