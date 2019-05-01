反對血汗 醫勞盟：受雇醫師應全面納勞基法

2019-05-01 13:58 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



今天是五一勞動節，多個醫護工會今一早冒著大雨前往衛福部抗議，要求政府正式醫護過勞問題；工會訴求，包括主治醫師無勞基法及契約保障、醫院要有勞工董事、雇主應落實職安法規、護病比單獨立法、醫檢師反過勞、治療師要有合理勞動契約、藥師合理調劑量與補足人力等。醫勞盟今也聲援基層醫護，認為醫護過勞是事實，也呼籲政府盡速將受雇醫師全面納入勞基法。

目前從事醫療行業的工作者中，護理師、醫檢師等已納入勞基法，醫師則預定今年9月起適用，但只納入非公立醫院的住院醫師、排除主治醫師。醫勞盟理事長儲寧瑋今天再度呼籲「所有受雇醫師都應納入勞基法，不應排除主治醫師」；台灣應該正視醫護過勞的問題，而納入勞基法僅是最基本的權益與保障，而就算納入勞基法，對於脫離血汗職場，都還有很大一段距離。