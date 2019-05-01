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整合台灣觀光 綠委：觀光局升格為署

2019-05-01 13:32台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導

民進黨立委陳明文建議將觀光局升格成觀光署，統合台灣觀光發展。交通部對此表示同意，...
民進黨立委陳明文建議將觀光局升格成觀光署，統合台灣觀光發展。交通部對此表示同意，但尚須進行內部討論。（直播截圖）
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未來將出現「觀光署」？民進黨立委陳明文瑜1日指出，各部門都在拼不同面向的觀光，卻沒有單位出來整合，建議將觀光局升格為觀光署，以統領台灣觀光產業發展。交通部對此同意，表示將進行內部討論。同黨立委黃國書則提案，強制觀光區消費資訊，讓業者不敢漫天喊價。

觀光局升格為觀光署

陳明文指出，最近聯合國的亞太地區觀光聖地排名上，台灣連前10名都沒進去，表示台灣推動觀光發展沒有成效。這問題癥結點在於大家都在拼自己的觀光，例如經濟部在推觀光工廠、農委會拼農業觀光、體育署則在拼賽事觀光等，沒有部門出來整合這輛多頭馬車。他建議將觀光局升格成為觀光署，藉由升格來獲得更多資源進行整合事務。

交通部對此回應，確實將觀光局升格觀光署有助於台灣觀光發展的整合，但相關細節還須進行內部討論，未來將就相關意見提出報告。

強制公開業者資訊

4月初時有媒體報導，觀光客在夜市買切片水果，結果2袋要價900元，而更之前墾丁也出現餐飲業者漫天喊價的情形，引來民眾不滿。對此，民進黨立委黃國書提案，擬修改發展觀光條例，要求主管機關定期調查並公布觀光景點業者的商品及服務資訊，讓業者不敢再漫天喊價，使台灣觀光產業得以正向發展。

但交通部認為，目前《風景特定區管理規則》中已有類似法規可供地方政府執行。日前媒體報導的觀光區業者漫天喊價事件，經查發現這些業者多非位於法定觀光區內，因此是交由地方政府採聯合稽查形式處理。而未來若有類似爭議，交通部也認為應回歸消費者保護管理機制，並交由地方政府處理，方能迅速處理爭議。

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民進黨陳明文黃國書
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