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美聯社：郭台銘正前往美國白宮但原因不明

洗掉防腐劑、二氧化硫 專家：流水清洗只要3分鐘

2019-05-01 12:19聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

端午節將近，家戶採買製作粽子材料，蝦米、菜脯、蛋黃、香菇等，衛福部食藥署啟動專案稽查，根據過去的稽查結果，蝦米最容易二氧化硫超標、菜脯則擔心防腐劑，王朝大酒店宴會廳主廚林文科建議，挑選食材別特意挑選顏色鮮豔，放進菜籃前可以先聞一聞是否有刺鼻味，透過流水清洗3到5分鐘，即可將二氧化硫等清洗掉，粽子透過蒸氣也能再次將二氧化硫等去除。

食藥署中區管理中心科長林益祥表示，業者為了增添食品的風味，少數不肖業者會違法添加食品添加物，以粽子的食材為例，有些業者為了讓蝦米的顏色更加鮮豔，透過煙燻增加色澤，但卻也增加二氧化硫殘留的機率，依照法規，二氧化硫添加在蝦米中，最多不得超過0.1公克／公斤；菜脯為了延長保存期限，有些業者則會大量添加防腐劑，卻也讓民眾增加吃下過多的防腐劑的機率，依規定菜脯防腐劑不得超過0.6公克／公斤。

林益祥表示，蝦米在採購時，建議購買呈現自然的橘紅色，且形狀完整，菜脯也應該選購低溫冷藏的產品，若是暴露在室溫下販售，就得起疑是否有添加過多防腐劑，此時可以將菜脯拿起，聞聞看是否有刺鼻味，若有，防腐劑過量添加的機率大增，香菇則建議購買帶有自然香氣，傘面呈現深褐色且有厚度、形狀又完整的香菇，所以食材在使用前則建議用清水沖洗，減少食品添加物殘留。

王朝大酒店宴會廳主廚林文科說，食材清洗的方式建議放在流動的清水中，約放置3到5分鐘，上述的食品添加物，初步都能透過清洗去除大部分，無須浸泡到15分鐘以上，接著透過加熱烹煮，幾乎都能將過多的食品添加物去除，因此無須過度擔心。

食藥署長吳秀梅表示，今年為了加強把關食安，也已啟動端午節複合式專案，包含稽查源頭的粽葉、市售端午食材、網路販售業者等，呼籲業者於網路販售食品時，一定要充分揭露產品資訊，包含電話、食品登錄字號、品名、內容物名稱、淨重、容量、數量、有效日期、申訴方法、交易款項等，缺一不可，一旦被發現有錯誤，將要求限期改善，若持續不改善將依食安法開罰。

王朝大酒店宴會廳主廚林文科（左一）、食藥署長吳秀梅（中）以及食安戰士（右一）今宣...
王朝大酒店宴會廳主廚林文科（左一）、食藥署長吳秀梅（中）以及食安戰士（右一）今宣布啟動端午複合式專案。記者陳雨鑫／攝影
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端午食材選購時必須要先注意色澤、味道，避免購買到添加過多食品添加物的食材。記者陳...
端午食材選購時必須要先注意色澤、味道，避免購買到添加過多食品添加物的食材。記者陳雨鑫／攝影
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防腐劑食藥署
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