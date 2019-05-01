洗掉防腐劑、二氧化硫 專家：流水清洗只要3分鐘

2019-05-01 12:19 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



端午節將近，家戶採買製作粽子材料，蝦米、菜脯、蛋黃、香菇等，衛福部食藥署啟動專案稽查，根據過去的稽查結果，蝦米最容易二氧化硫超標、菜脯則擔心防腐劑，王朝大酒店宴會廳主廚林文科建議，挑選食材別特意挑選顏色鮮豔，放進菜籃前可以先聞一聞是否有刺鼻味，透過流水清洗3到5分鐘，即可將二氧化硫等清洗掉，粽子透過蒸氣也能再次將二氧化硫等去除。

食藥署中區管理中心科長林益祥表示，業者為了增添食品的風味，少數不肖業者會違法添加食品添加物，以粽子的食材為例，有些業者為了讓蝦米的顏色更加鮮豔，透過煙燻增加色澤，但卻也增加二氧化硫殘留的機率，依照法規，二氧化硫添加在蝦米中，最多不得超過0.1公克／公斤；菜脯為了延長保存期限，有些業者則會大量添加防腐劑，卻也讓民眾增加吃下過多的防腐劑的機率，依規定菜脯防腐劑不得超過0.6公克／公斤。

林益祥表示，蝦米在採購時，建議購買呈現自然的橘紅色，且形狀完整，菜脯也應該選購低溫冷藏的產品，若是暴露在室溫下販售，就得起疑是否有添加過多防腐劑，此時可以將菜脯拿起，聞聞看是否有刺鼻味，若有，防腐劑過量添加的機率大增，香菇則建議購買帶有自然香氣，傘面呈現深褐色且有厚度、形狀又完整的香菇，所以食材在使用前則建議用清水沖洗，減少食品添加物殘留。

王朝大酒店宴會廳主廚林文科說，食材清洗的方式建議放在流動的清水中，約放置3到5分鐘，上述的食品添加物，初步都能透過清洗去除大部分，無須浸泡到15分鐘以上，接著透過加熱烹煮，幾乎都能將過多的食品添加物去除，因此無須過度擔心。