新竹38歲女懷3胞胎成功生產 醫院歡慶母親節

2019-05-01 12:17 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



新竹38歲馮女士經過2次試管嬰兒失敗後，成功懷了3胞胎，日前於35週剖腹產下哥哥及同卵雙胞胎的妹妹，出生的新生兒體重皆在2000公克上下，台大醫院新竹分院今天舉辦記者會，一同為三胞胎母親馮女士提早歡慶母親節。

台大醫院新竹分院婦產部主任童寶玲說，根據健保署資料統計，台灣每個月約有一例三胞胎寶寶生產，多透過人工生殖科技的幫助所孕育，一般自然懷孕的3胞胎非常少見。多胞胎媽媽的孕程很辛苦，懷孕中常出現妊娠糖尿病、妊娠毒血症和產後出血等情形。

多胞胎生產容易早產、寶寶體重過低、先天異常等醫療問題。另外，多胞胎懷孕期間有可能出現胎兒大小差異很大、或因胎盤異常造成血液分佈不均，造成一個寶寶缺血，另外一個寶寶嚴重充血等問題。同卵雙胞胎分裂太晚還可能出現連體嬰雙胞胎。

有鑑於多胞胎媽媽及嬰兒的高風險，民國96年公佈的人工生殖法規定每次只可植入4個以下的胚胎。103年更把35歲以下媽媽植入2個以下的胚胎當成監測指標，使得醫師為不孕症病人提高成功懷孕機率時，也能同時考量懷孕及生產時的母嬰安全。

童寶玲說，馮女士在植入2個胚胎後，其中一個胚胎自行分裂成同卵雙胞胎，變成3胞胎懷孕，這種情形在人工生殖技術下成功懷孕者偶而會出現。因顧慮減胎的流產風險，媽媽決定把3個小孩全留下來。

台大醫院新竹分院說，醫院是衛生福利部「醫院緊急醫療能力分級評定基準」分級的「高危險妊娠孕產婦及新生兒照護品質重度級急救責任醫院」，可為高危險孕產婦與新生兒提供完善的緊急醫療照護服務。

兒科部主任周安國醫師說明，學理上37週以下的新生兒就算是早產兒，35週的三胞胎在生產過程當中與足月兒比較起來，會有大概六倍到七倍發生早產兒併發症的機會，這些併發症包括低血糖、呼吸窘迫、低體溫、新生兒黃疸或是餵食困難的狀況。因此小兒部在胎兒出生前會做好產前照會以及預先安排人員及設備。