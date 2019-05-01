褪黑激素能治療「抹黑」？醫師：開玩笑 大家別當真

2019-05-01 11:49 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



近日有地方首長幽默表示用「褪黑激素」調整時差，甚至來擊退「抹黑」。台南市立醫院身心科粟寧醫師表示，褪黑激素的確對睡眠有影響，能不能調整時差，目前尚無定論，依個人體質而異，至於對抗「抹黑」應該是非常有想像力的玩笑話。

粟寧表示，褪黑激素是人體在黑夜會分泌一種荷爾蒙，用來告訴大腦「晚上了、該睡覺了」；而白天的光線與手機的藍光會抑制褪黑激素分泌，所以睡前避免滑手機影響睡眠品質。

不少人至美國旅遊會至藥局購買食品級的褪黑激素「Melatonin」，在台灣尚未許可販賣，粟寧提醒，這類食品級的褪黑激素療效不彰，美國睡眠醫學會不建議做為治療失眠使用。

另一款台灣合法上市，屬於藥品等級的褪黑激素受體促效劑「Ramelteon」，經研究證實對入睡困難的失眠類型有療效，Ramelteon雖不是管制藥物，但仍需醫師處方簽，相較於傳統的安眠藥(如Stilnox），較無依賴性、對肌肉與記憶的影響較少（特別是老年人），但目前健保尚未給付，需要自費，一顆大約45元。