褪黑激素能治療「抹黑」？醫師：開玩笑 大家別當真
近日有地方首長幽默表示用「褪黑激素」調整時差，甚至來擊退「抹黑」。台南市立醫院身心科粟寧醫師表示，褪黑激素的確對睡眠有影響，能不能調整時差，目前尚無定論，依個人體質而異，至於對抗「抹黑」應該是非常有想像力的玩笑話。
粟寧表示，褪黑激素是人體在黑夜會分泌一種荷爾蒙，用來告訴大腦「晚上了、該睡覺了」；而白天的光線與手機的藍光會抑制褪黑激素分泌，所以睡前避免滑手機影響睡眠品質。
不少人至美國旅遊會至藥局購買食品級的褪黑激素「Melatonin」，在台灣尚未許可販賣，粟寧提醒，這類食品級的褪黑激素療效不彰，美國睡眠醫學會不建議做為治療失眠使用。
另一款台灣合法上市，屬於藥品等級的褪黑激素受體促效劑「Ramelteon」，經研究證實對入睡困難的失眠類型有療效，Ramelteon雖不是管制藥物，但仍需醫師處方簽，相較於傳統的安眠藥(如Stilnox），較無依賴性、對肌肉與記憶的影響較少（特別是老年人），但目前健保尚未給付，需要自費，一顆大約45元。
粟寧建議，若有夜間失眠的困擾，可尋求身心科醫師評估是否需藥物治療。但除了藥物外，更重要的是建立正確的睡眠觀念、養成良好的睡眠習慣：規律作息、白天避免躺床、睡前不看螢幕、不喝茶或咖啡等刺激物質、適當運動、適當的心理紓壓方式等。如果需要用藥物治療，也要有正確的用藥觀念：不服用他人藥物、不任意自行調整藥物、有疑問要和醫師討論等，才能真正改善睡眠的問題，不靠藥物就能好眠。
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