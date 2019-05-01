全球以糖抗癌第一人！ 她研發摧毀癌細胞的「糖外衣」

2019-05-01 11:44 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ╱即時報導



林口長庚紀念醫院幹細胞與轉譯癌症研究所特聘講座教授陳鈴津，是世界第一個以醣質進行癌症免疫療法的醫學科學家。她的研究成果將能用於乳癌、肺癌、卵巢癌、胰臟癌等，讓更多癌症病患有機會免於化療之苦。

陳鈴津說，癌症是致死率高的疾病。2005年，全球每7人就有1人死於癌症，到了2015年，癌症致命率再提升，全球每6人就有1人死於癌症。

陳鈴津是以醣質進行免疫療法的第一人，她說，首先以醣脂GD2作為癌症標靶，完成世界第一個以非蛋白質為癌症標靶的ch14.18（Dinutuximab）抗體，並經美國和歐盟核准為治療高風險神經母細胞瘤的新藥。

陳鈴津說，神經母細胞瘤增生速度快，和一般癌細胞每月分裂一次的速率相比，神經母細胞瘤平均每27小時就分裂一次。神經母細胞瘤好發於2至10歲孩童，因傳統的放療、骨髓移植都無法降低復發率，國內外學者陸續加入免疫療法的研究，也成功透過免疫療法降低病患復發率。

陳鈴津說，她持續領導美國多個全國性合作的臨床實驗，以醣脂Globo H、Gb5作為癌症標靶，進行癌症免疫療法研發，或以合成的醣類做為抗癌疫苗。Globo H第一代疫苗目前已進入臨床實驗階段，未來將能用於治療包括乳癌、肺癌、卵巢癌、上皮細胞癌、胰臟癌等癌症。

免疫療法是癌症治療史上的一大突破。癌症治療策略從最早期的切除癌細胞、放療、化學藥物，直到1997年開始有免疫療法。陳鈴津說，免疫療法日益受矚目，它的原理在於利用人體內在的免疫系統攻擊腫瘤，來對抗癌症。

陳鈴津表示，歷來的免疫療法都以蛋白質為標靶，但九成的蛋白質都有醣的修飾。她因此開始以醣質進行免疫療法研究，找出對抗癌細胞的「糖外衣」。