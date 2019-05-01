醫護工會五一抗議血汗 衛福部回應了

2019-05-01 11:30 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



針對今天上午台北市醫師職業工會等10多個醫護藥師與治療師等工會成員代表，齊聚衛生福利部大門口抗議，呼籲重視並保障醫護相關人員權益。衛福部表示，近年已推動多項修法及行政措施，改善醫護執業環境，保障醫護人員勞動權益。

衛福部今發聲明指出，近年已致力改善醫護執業環境，並提出四點說明。包含嚴禁醫療暴力、推動醫療爭議處理改革，減少醫療訴訟案件、受僱醫師勞動權益保障制度化、護病比入法。

嚴禁醫療暴力部分，已於106年5月10日修正醫療法第24條、106條加重醫療暴力刑事責任，規定任何人不得以強暴、脅迫、恐嚇、公然侮辱或其他非法之方法，妨礙醫療業務之執行；同時推動醫院防暴措施，落實醫療暴力通報。

而在推動醫療爭議處理改革上，於去年1月24日修正公布醫療法第82條，明定醫事人員因執行醫療業務致生損害於病人，或因過失致病人死傷之民、刑責任，以違反必要注意義務且逾越合理臨床專業裁量為限；另推動醫療事故預防及爭議處理法草案，以期緩解醫療訴訟壓力，正待黨團協商後完成二、三讀程序。

受僱醫師勞動權益保障制度化部分，勞動部已於今年3月正式公告，於今年9月1日優先將住院醫師納入勞基法; 另一方面，衛福部已擬醫療法修正草案，增修醫師勞動權益保障專章條文，將工作契約、年資、職災補償等保障等納入規範，該草案由行政院審議中。