醫護工會以行動劇抗議 籲重視並保障權益

2019-05-01 11:20 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



「台灣護理失火了，保障醫護人員權益！」台北市醫師職業工會發起，串連台大醫院企業工會、嘉基、高醫、屏基工會，台灣基層護理產業工會、治療師權益、藥師協會等10多個工會成員代表，今天上午齊聚衛生福利部大門口抗議。

成員代表除對日前台北醫院大火中的護理師遭起訴聲援外，另提出「制度性保障醫護勞動權益」及「加強醫療機構管制與監督」等訴求，並上演「墜落血汗的白衣天使」行動劇，象徵台灣醫護人員過勞。呼籲總統候選人等政治人物勿將血汗醫護當成議題把持。

抗議現場，各工會代表們紛紛提出訴求，包括主治醫師無勞基法及契約保障、醫院要有勞工董事、雇主應落實職安法規、護病比單獨立法、醫檢師反過勞、治療師要有合理勞動契約、藥師合理調劑量與補足人力等。

北市醫師職業工會代表廖偉翔醫師說，近期雖私立醫院住院醫師今年九月將加入勞基法保障，但公私立醫院的主治醫師卻無勞基法與契約保障，希望主治醫師的工時與契約內容，在納入勞基法以前，需有適當法規保障，避免過勞發生；台灣基層護理產業工會理事郭惠珍表示，護理人員不足與過勞是不爭事實，但即使已陸續設有相關醫護人員工會，但實際職場上部分護理師會受到院方壓力，而不敢加入工會。

台灣年輕藥師協會監事王彥婷則表示，很多醫院以候藥時間作為評量指標，追求快速發藥，讓患者／民眾滿意度上升，但此舉會壓縮藥師的調劑量時間。一般來說，藥物調劑時間約七分半，內含用藥指導兩分鐘，但因上述追求方式，而犧牲了民眾用藥時知的權利外，若因此忙中有錯誰能負責？她呼籲有關單位應落實合理調劑量、補足藥師人力並重視藥師專業，讓民眾更能正確用藥。