長期單邊鼻塞又沒感冒 小心罹患乳突瘤
南投縣40多歲黃姓女子沒有感冒的症狀，卻經常感到鼻塞，右邊鼻子鼻涕還帶有血絲，就醫後經內視鏡檢查，發現黃女右鼻腔長滿腫瘤，經切片證實為倒生性乳突瘤。醫師安排內視鏡鼻竇手術併微型吸絞器切除後，鼻塞情形明顯改善，術後恢復良好。
國軍台中總醫院耳鼻喉科醫師賴文森現支援衛福部南投醫院，他說，乳突瘤顧名思義是感染人類乳突病毒(HPV)而產生的良性腫瘤，如果長在口腔、口咽、或喉部，患者可能會出現喉嚨異物感或聲音沙啞等症狀。然而，長在鼻腔的「倒生性乳突瘤」則可能會出現單側鼻塞、流鼻血、頭痛等症狀，確切的病因尚不清楚，可能的原因與過敏、慢性鼻竇炎和病毒感染有關。
需要注意的是，鼻腔倒生性乳突瘤與鱗狀上皮惡性腫瘤有相關，不可大意，且復發機率不低，手術後仍可能復發，建議應定期返診追蹤。
長期單側鼻塞一般都隱藏著鼻部病變，除了鼻中膈彎曲、鼻甲肥厚，多數也與單側鼻竇炎有關。其中，約七成是慢性鼻竇炎，近兩成是黴菌感染，其他與倒生性乳突瘤及惡性腫瘤有關。
根據國外研究發現，有息肉增生的單側慢性鼻竇炎患者更可能發生惡性腫瘤和倒生性乳突瘤。所以無論大小鼻塞，或以前沒有出現過的症狀，特別是單側鼻塞時，更應提高警覺，立即求診專科醫師，早期治療。
留言