長期單邊鼻塞又沒感冒 小心罹患乳突瘤

2019-05-01 11:19 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



南投縣40多歲黃姓女子沒有感冒的症狀，卻經常感到鼻塞，右邊鼻子鼻涕還帶有血絲，就醫後經內視鏡檢查，發現黃女右鼻腔長滿腫瘤，經切片證實為倒生性乳突瘤。醫師安排內視鏡鼻竇手術併微型吸絞器切除後，鼻塞情形明顯改善，術後恢復良好。

國軍台中總醫院耳鼻喉科醫師賴文森現支援衛福部南投醫院，他說，乳突瘤顧名思義是感染人類乳突病毒(HPV)而產生的良性腫瘤，如果長在口腔、口咽、或喉部，患者可能會出現喉嚨異物感或聲音沙啞等症狀。然而，長在鼻腔的「倒生性乳突瘤」則可能會出現單側鼻塞、流鼻血、頭痛等症狀，確切的病因尚不清楚，可能的原因與過敏、慢性鼻竇炎和病毒感染有關。

需要注意的是，鼻腔倒生性乳突瘤與鱗狀上皮惡性腫瘤有相關，不可大意，且復發機率不低，手術後仍可能復發，建議應定期返診追蹤。

長期單側鼻塞一般都隱藏著鼻部病變，除了鼻中膈彎曲、鼻甲肥厚，多數也與單側鼻竇炎有關。其中，約七成是慢性鼻竇炎，近兩成是黴菌感染，其他與倒生性乳突瘤及惡性腫瘤有關。