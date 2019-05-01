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影／五一醫護大隊衛福部陳情 行動劇表達醫護人員過勞

2019-05-01 11:19聯合報系攝影中心 記者曾吉松╱即時報導

五一醫護大隊上午先到衛福部陳情，以行動劇表達醫護人員過勞，醫護人員齊聚衛福部，提出「制度性保障醫護勞動權益」以及「加強醫療機構管制與監督」兩大方向訴求。並演出「墜落血汗的白衣天使」行動劇，象徵台灣醫護人員身受過勞之害。呼籲政治人物莫將血汗醫護當成逐鹿政權的墊腳石。

五一醫護大隊上午先到衛福部陳情，演出「墜落血汗的白衣天使」行動劇，象徵台灣醫護人...
五一醫護大隊上午先到衛福部陳情，演出「墜落血汗的白衣天使」行動劇，象徵台灣醫護人員身受過勞之害。記者曾吉松／攝影
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醫護人員過勞衛福部
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