史博館遷文物說祕辛 一件文物最多花5天

2019-05-01 11:16 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



國立台灣歷史博物館2017年底啟動整建計畫，5萬3000件文物分別暫移故宮、中央研究院歷史文物陳列館等地。史博館將整個文物整飭移藏過程拍攝紀錄片《離家紀》，今在光點電影院首映，影片中透露許多文物整飭祕辛，複雜者一件至少要花五天處理。

影片顯示，史博館先是把三類文物分為通貨（包括錢幣等）、平面書畫、立體器物等三類，每種處理方式都不同。以器物來說，得先一一拍攝原始狀況，若是色彩、形體複雜者，都得一一對色票、確認各局部顏色，一天只能拍攝一件。

影片指出，接下來修復師得將文物分類尺寸、重量，再拿到整飭桌註記現況與受損情形。修復師王品方說，他們看文物就像是醫師看病人，一天平均修補三件，若複雜者費時更久，好保證這些文物之後讓更多人看到。

文物整飭移藏的下個階段，是依照文物外型作安全包裝，依照不同文物特性，分為紙盒、錦盒、木盒包裝。修復師蕭俊浪表示，紙盒一定得是無酸紙保護盒，其中含有鹼性，可緩衝外在酸性，文物放在盒內20年都不會壞。

針對瓷器、青銅器，則得用錦盒保護，史博館指出，包裝盒和文物間的距離誤差不能超過半公分，因為有些瓷器只容許微微碰觸，有些青銅器甚至碰都不能碰。

更複雜的文物則得用木箱保護，史博館指出，這些文物得用3D列印做出模型，每五公分就得切一次斷面，一片片接起來，一件文物最多要花三天。