不是紙吸管就能用！ 環保署宣布有貼膠膜的不行

2019-05-01 11:08 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



7月1日起，政府部門、學校、百貨公司、連鎖速食店內用將禁用塑膠吸管，環保署今天宣布，吸管有塗布、貼合塑膠薄膜吸管，塑膠成分含量重量低於10%也在禁用範圍內；至於取得環保標章的生物可分解吸管(如PLA)，及本身就含有吸管的產品(利樂包)將可使用，違規第一次勸導、第二次開罰，最高可罰6000元。

環保署開記者會說明一次用塑膠吸管限制使用實施方式。環保署周一在立法院詢答時擦槍走火，拋出內外用吸管管制將一步到位，事後環保署解釋內用禁用吸管7月1日如期實施，外帶禁用是鼓勵性質。「一次用塑膠吸管限制使用對象及實施方式」草案，最快一周內公告

環保署副署長沈志修表示，原本期待內外帶吸管禁用都能一步到位，但考量公告期程，將內用實施上路後，看實施的狀況，期望最慢一年內納入管制。

環保署廢管處長賴瑩瑩表示，不是所有的紙吸管都合格，去年在公告內用禁用塑膠吸管時，當時的紙吸管都還有塑膠貼模。但這一年來有新的技術，紙吸管都是「純紙吸管」，因此具有塑膠貼膜的品項也禁止使用。根據統計，未來內用禁用塑膠吸管，一年將可減少1億支塑膠吸管的使用量。

這幾年流行生物可分解材質取代塑膠，比如標榜使用小麥、稻稈、玉米等，用完後可分解回歸大自然。賴瑩瑩說，必須要取得環保標章的產品才可以合法使用，但現階段市面上的可分解材質吸管，並沒有相關業者取得環保標章，只有一家「即將要申請」，申請時程約一兩個月，應該可趕上7月1日禁用期程。