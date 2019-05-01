手術要價62萬卻未透露細節？ 自費醫療遭批資訊一團亂

2019-05-01 10:52 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



達文西手術浮報爭議後，台北市衛生局陸續公開30餘間轄內醫療院所自費醫療項目的收費標準，不過攤開一看，各家醫院羅列的項目名稱、費用與細項內容不一，有的醫院甚至列出高達62萬的手術，但這筆費用包含哪些細節卻隻字未提，民眾想循上方資訊徵詢參考意見、想比價、想知道付費後是否會再加收費用，都可能因資訊不充分而遇上阻礙。

對此亂象，台灣病友聯盟認為，主管機關應統一醫療院所自費醫療項目資訊的格式；台灣醫療改革基金會呼籲，針對一定程度高額或具有重大爭議的項目，主管機關應建置統一的資訊查詢窗口。

我國《醫療法》規定醫療院所收費須由地方衛生局把關，不過地方衛生局核定後的公開資訊相當紊亂。以台北市衛生局公布的資訊為例，三軍總醫院婦產科將達文西手術區分成簡單、中度、複雜三種，費用在6萬7471元至12萬元不等，已包含技術與材料費，而麻醉與住院費用則會替病人申請健保給付；台大醫院婦產科或外科未提及這項手術，僅健檢中心列達文西手術系統單次使用費為5萬元。

景美醫院規定，3D立體定位機器人手臂輔助置換膝關節要價45萬元，含儀器技術、麻醉、手術前後諮詢與耗材費用；同樣名稱的手術，在台北醫學大學附設醫院、康寧醫院、郵政醫院皆收61萬6400元，但收費內容一欄全是空白。

醫改會發言人朱顯光說，過去接獲投訴，有民眾表示不清楚醫師建議的自費醫療是否真的沒有健保給付，但致電詢問健保署分區業務組時，卻講不清手術的確切名稱與醫院收費包含與不包含的內容，一陣雞同鴨講後作罷。另有民眾接受自費手術後的效果不如預期，向衛生局申訴才發現，明明是健保允許差額負擔的手術，醫院卻全額向病人收取自費。

台灣病友聯盟理事蔡麗娟說，病友需要清楚知道自費醫療項目的名稱、費用與涵蓋的細節，如此才能在進行重大醫療決定之前，循著充分資訊再徵詢第二意見、多方找資料等。另外，費用收據也須清楚表列醫療細項，以減少後續的醫療糾紛。