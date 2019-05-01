春遊補助滿月 立委批額度已滿「旅客一直撲空」

2019-05-01 10:52 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



立法院交通委員會今天審查「發展觀光條例第二條及第二十五條條文修正草案」，並進行詢答，立委李昆澤提到，春遊補助剛滿一個月，陸續發生補助額度已滿，旅客不知情，進而「撲空」狀況，希望觀光局改為主動式紀錄，讓民眾可以查詢到補助額度還有多少，對此局長周永暉表示，將分北、中、南、東和離島做主動紀錄，方便查詢。

春遊補助自4月1日上路，這次不限年齡、全台適用，只要民眾於4到6月入住參與補助方案的合法旅宿，就可獲得每人500元住宿補助，另外18到40歲青年入住小鎮民宿，或前往離島旅遊住宿、縣市加碼等狀況還可再加碼，補助到該縣市補助額度用完為止。

李昆澤質疑，近年國旅萎縮、出國成長，國人出國平均消費每年將近5萬元，國內只有2200元，觀光局想要推廣國旅，補助的額度、補助的內容要讓民眾清楚知道，而不是要讓民眾自己去查各縣市政府的內容，這部分觀光局要檢討。

李昆澤表示，春遊補助相關額度未說明，導致民眾撲空，出發才知道沒有相關補助，因為是採取預約登記制，可不可以讓民眾知道額度還有多少。觀光局長周永暉說，地方政府的確處於被動式，認同李昆澤想法，應改為主動式紀錄，北、中、南、東四區以及離島來做主動紀錄。

至於日前花蓮縣長徐榛蔚在418大地震後向交通部長林佳龍爭取春遊加碼，獲正面回應，林佳龍允諾春遊花蓮的團體旅遊補助，再加碼800萬元，李昆澤質疑那其他縣市呢？是不是不公平？