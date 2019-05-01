立委質疑訂票QR-Code可重覆進站 台鐵回應了

2019-05-01 10:32 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



立委李昆澤今在立法院交通委員會質詢時提到，台鐵第四代票務系統只要憑QR-Code截圖即可重覆進站，質疑系統有漏洞，應比照高鐵嚴謹的驗票模式。對此，台鐵局表示目前台鐵QR-驗票模式有兩種，嚴謹模式和基本模式都有，嚴謹模式就是高鐵的模式，尚未啟動的原因是因為東部有些車站並未設置閘門。

李昆澤說，經實測台鐵第四代購票系統，發現使用QR-Code掃碼截圖就可以進站，等於只要憑截圖任何人都可以搭車，除非列車長要查詢手持補票機或是出站時重複刷才會發現無法刷出，質疑新票務系統有漏洞，希望可以比照高鐵採取較嚴謹的驗票模式。

對此，台鐵局表示，目前台鐵QR-Code驗票模式有兩種，一種是嚴謹模式、一種是基本模式，兩種模式都經過驗收，都可使用。其中，嚴謹模式就如同高鐵QR-Code進站模式，僅能接受第一使用人進站，若第二人要用同樣的QR-Code進站，在進站時就會被擋住，不過該模式目前尚未啟動。

台鐵局表示，目前尚未啟用該模式的原因，主要是因為東部有些車站並未設置閘門，民眾進站時無法採用QR-Code進站，還是得用人工驗票方式；針對東部沒有閘門的車站，已安排陸續加裝立式驗票機。

至於基本模式，台鐵局說是只規範同一乘車日期、同一時間、同一車站上下車，就可以使用QR-Code進出站，對於立委擔心會查不到，台鐵局澄清重複使用該QR-Code進出站，系統端還是會有紀錄，不會查不到。