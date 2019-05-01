勞動節困擾 私立幼兒園放假 勞工家長不一定放假

2019-05-01 10:32 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



今天勞動節讓許多家長困擾，有勞工上網抱怨，她今天沒休假，在私立幼兒園的孩子放假，她為了今天照顧小孩問題煩惱，這篇留言引起很多家長共鳴。

台中一名男警說，他和妻子今天也要上班，但兒子女兒讀私立幼兒園，今天老師放假，小孩也放假，他妻子只好今天請假在家照顧小孩，他說這是很奇怪的現象。