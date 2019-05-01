文基法明審議 文化人士：無牙老虎利齒變假牙

2019-05-01 09:00 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



行政院年初提出文化基本法草案，月初遭立法院教育及文化委員會批為宣示性大於實質性，明將審查。藝文人士表示，政院版文基法雖如無牙老虎，「我們最想要的沒有」，但還是希望能在本會期通過，否則多年努力又成泡影。

政院版文基法草案日前首次審查時，立委主要批評文化影響評估未列國家及民間開發案要件、保障藝文工作者勞動權益「另以法律定之」遭刪、文化預算編列未訂下限比例、欠缺強制性等。文資人士、台北商業大學兼任助理教授蕭文杰表示，政院版文基法草案確實不優，但藝文界擔憂一拖又不知到何時，只能「勉強接受」現在版本。

蕭文杰說，文基法草案從2017年文化部公聽會版到2019年行政院版，許多權利都限縮，退縮最嚴重的就是唯二可以制衡其他部會的「牙齒」被砍到快要變「假牙」，分別是草案27條人民文化權利受侵害時得依法「集體」救濟的「集體」兩字被拿掉，造成人民文化權受侵害時難以主張法律救濟；以及文化影響評估未列國內開發。

蕭文杰說，文化部針對立委批評，部分解釋是文化資產法已有相關保障，但文資法第一條寫立法原因之一是「保障文資保存普遍平等之參與權」，事實上卻沒有，大家才會對文基法有想像。誰知文基法草案卻把「集體」救濟權拿掉，未考量憑個人根本很難行使救濟權。

在文化影響評估方面，蕭文杰說，文化部長鄭麗君剛上任時，口口聲聲說有此評估，台東美麗灣等因開發恐破壞環境及原住民文化的事件就不會重演，因為這種評估範圍比單點文資來得大，專業性也非環評委員、都發委員可勝任，本來就是要補文資法、環評法、都市計畫法等不足。如今針對國內開發得列評估的條文卻不見。