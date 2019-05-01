現在雨下到哪裡了？ 鄭明典用一張圖教你看懂

相關新聞
中興新村臭豆腐老店疑爆群聚感染 衛生局：先停業2019-05-01 07:05
梅雨季第一道鋒面雨帶到了！ 吳德榮：注意劇烈天氣2019-05-01 07:15
備戰梅雨季 豪雨預報首次比照颱風警報2019-04-30 23:48
鋒面南下全台有雨 留意瞬間較大雨勢2019-05-01 07:40
一早起來就落枕？ 簡文仁傳授「含羞草療法」2019-05-01 07:06
破天荒！白鷺鷥誤闖 雪隧封閉半小時2019-05-01 00:28
佳餚沒滋沒味？長期飲酒過量 味覺喝到秀逗2019-04-30 23:54
國高中吸菸率高 桃園推戒菸2019-04-30 23:46
治療酒癮患者 家屬也需喘息2019-04-30 23:33
健康你我他 ／洋裝換成排汗衣 酷熱我不怕2019-04-30 23:33
肺高壓懷孕 死亡風險高達4成2019-04-30 23:33
國內麻疹新確診3例 流行期小心2019-04-30 23:33
大火起訴護理師惹議… 住院別帶高耗能電器！2019-04-30 23:33
手術致右下肢腫脹難行 澳門婦跨海醫 象腿如釋重負2019-04-30 23:31
第一道梅雨鋒面報到 周三全台下雨北部降10度2019-04-30 22:00
避免婦女尷尬 新尿液篩檢防子宮頸2019-04-30 20:47
吉祥航空增新航線 5月12日起帶陸客去澎湖灣2019-04-30 20:44
林俊傑擔任活出愛大使 陪花蓮太魯閣小朋友踢足球2019-04-30 20:20
糖尿病人口急增 歐美照護經驗供參考2019-04-30 19:13
代駕定型化契約草案出爐！爛醉無人陪同不能叫代駕2019-04-30 19:00
中火水汙染改善期限75天 若未降載50％「扣天數」2019-04-30 18:57
防曬乳上的英文看嘸 食藥署10秒讓你懂2019-04-30 18:53
電梯大廳裝跳舞機 上班族要多動2019-04-30 18:36
調查：30歲女性愛看戲 男性要到35歲2019-04-30 18:36
幸福企業就是它！和泰大金空調7領域打造員工健康生活2019-04-30 18:31
台灣最美官將首現身！ 廟會文化登上日本舞台深獲好評2019-04-30 18:30
澳門「象腿」婦人跨海求醫 高雄長庚醫院讓她輕鬆了2019-04-30 18:22
要賞懸日請注意！天橋人數若過多將管制2019-04-30 18:12
小弟弟被撞到瘀青了 這要手術嗎？2019-04-30 18:07
兩廳院首度解密大數據 這個年齡的女性樂於單身看表演2019-04-30 17:45
解除6個月限制！LINE Points 5月8日起全面改為「一般點數」2019-04-30 17:05
獨／護理師被訴惹議 台大工會要求院方納不帶電器條款2019-04-30 16:56
五一勞動節迎接小確幸！ udn請你喝咖啡2019-04-30 16:18
全國勞工憑證免費遊綠博 連名片都行預估湧2萬人2019-04-30 16:06
民宿PO圖稱周杰倫入住 網友酸「長壞了」2019-04-30 15:38
中部終於有抗鎖鏈蛇毒血清 中榮、北榮成新配置點2019-04-30 15:27
大鳥散步不肯走 國五雪隧為抓白鷺鷥破天荒封閉半小時2019-04-30 15:20
偽裝真實情緒傷害大 研究指服務業容易染上酗酒習慣2019-04-30 15:04
壓力山大嗎？心理醫師建議加入合唱團2019-04-30 14:57
熱門文章
台灣最美官將首現身！ 廟會文化登上日本舞台深獲好評2019-04-30 18:30
第一道梅雨鋒面報到 周三全台下雨北部降10度2019-04-30 22:00
水庫也不夠用？住戶收到烏龍帳單 水費竟逾500萬2019-04-30 10:13
梅雨季來了 氣象局：降雨集中、強度更強2019-04-30 14:32
民宿PO圖稱周杰倫入住 網友酸「長壞了」2019-04-30 15:38
空服員機上違規用行動電源 台灣虎航將懲處2019-04-30 12:01
波士頓龍蝦只要188！「祥富水產」進駐新竹巨城任挑百款食材2019-04-30 13:51
叼著碗的狗兒趕路去哪裡？跟蹤後竟發現超暖畫面2019-04-30 12:15
懷女胎遭公婆瘋狂羞辱 她霸氣提離婚嗆：生女兒我驕傲2019-04-30 21:29
蘇花改最高排氣排煙隧道 破鏡出洞了2019-04-30 13:22
三支雨傘標友露安主成分不足 食藥署下架回收9.3萬瓶2019-04-30 11:16
打開門見婆婆擺神祕「拖鞋陣法」 媳婦歪解接招2019-04-30 12:50
備戰梅雨季 豪雨預報首次比照颱風警報2019-04-30 23:48
今年滯留性鋒面較早到 豪雨定量預報將比照颱風警報2019-04-30 11:42
新一代AirPods開賣 燦坤買就送保護套 可加購無線充電殼2019-04-30 11:31
洪蘭 ─ 教出好孩子，陪伴是關鍵2019-04-30 09:41
澳門「象腿」婦人跨海求醫 高雄長庚醫院讓她輕鬆了2019-04-30 18:22
人工授孕懷雙胎 1流產1安胎順產 李茂盛：機率萬分之12019-04-30 12:13
大鳥散步不肯走 國五雪隧為抓白鷺鷥破天荒封閉半小時2019-04-30 15:20
同事春酒代抽獎卻「暗坎」獎金 他嘆：全公司都瞞著我2019-04-30 17:35
先苦後甘？錢途茫茫？揭露12生肖人生主財運2019-04-30 15:30
梅雨季第一道鋒面雨帶到了！ 吳德榮：注意劇烈天氣2019-05-01 07:15
中興新村臭豆腐老店疑爆群聚感染 衛生局：先停業2019-05-01 07:05
斜槓等於通才嗎 上班族小心掉落「剝削」陷阱2019-04-30 16:33
五一勞動節迎接小確幸！ udn請你喝咖啡2019-04-30 16:18
小琉球推動不塑低碳輕旅行 半年減少3萬個廢寶特瓶2019-04-30 10:24
台版周芷若變成蔡依林？楊冪美穿蕾絲雪白洋裝拚俠女仙氣2019-04-30 14:31
又熱又乾烤蕃薯 今年春季高溫破72年來紀錄2019-04-30 11:52
慶祝勞動節！君悅餐券、愛買牛排通通買一送一2019-04-30 09:47
不受「LINE Pay聯名卡」風波影響，中信金預估2019信用卡報稅額突破200億大關2019-04-30 16:45
鉄火牛排插旗新竹巨城5/1開幕 祭出限定3日優惠、4人同行2人免費2019-04-30 16:32
一早起來就落枕？ 簡文仁傳授「含羞草療法」2019-05-01 07:06
5月1日開幕！炸牛排名店「牛かつもと村」登台 沾山葵醬油更對味2019-04-30 21:23
肉眼看不見的藍幕時刻 阿里山祕境林間螢火蟲飛舞2019-04-30 10:41
水氣接近苗栗、台中、彰化沿海 氣象局：提防大雨2019-04-30 10:17
每日星座運勢／射手愛情會有所斬獲 事業忙有成就2019-05-01 00:00
不換關節醫助擺脫膝痛 90歲婦人繼續顧癱兒2019-04-30 09:51
影／今天高溫忍一忍 氣象局：首道梅雨鋒面明報到2019-04-30 12:12
IG超夯39元甜點「脆皮乳酸泡芙」藏在這家超商！2019-04-30 15:19
小弟弟被撞到瘀青了 這要手術嗎？2019-04-30 18:07
留言