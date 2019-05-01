現在雨下到哪裡了？ 鄭明典用一張圖教你看懂

2019-05-01 08:11 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



上午7時20分的雷達合成回波圖。圖／取自氣象局網站 分享 facebook 雨下到哪裡了？中央氣象局副局長鄭明典在臉書PO出氣象局上午7時20分的雷達合成回波圖，他表示，圖中紅色細細長長的區域，會有短時間的強雨勢，就只是一陣！比較寬的紅色區域，下雨比較持續。

他說，紅色區域有飄到東部，因為是飄過山，所以高度高，如果底下沒有新對流支持，過山的紅色區塊就不會有太大的雨勢。

氣象局說，今天鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼；西半部及東北部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區亦有短暫陣雨或雷雨。