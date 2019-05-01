鋒面南下全台有雨 留意瞬間較大雨勢

2019-05-01 07:40 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



天氣風險公司氣象主播賴忠瑋在臉書「氣象主播賴忠瑋」表示，受到鋒面雲系影響，昨天深夜到今天凌晨西半部陸續出現降雨，今天白天持續在鋒面影響之下，全台各地都有陣雨，並要留意局部較大雨勢、溫度下降及偶有較強陣風，由於鋒面後方的東北風帶來北方的涼空氣，今天中部以北白天的高溫不會像前幾天那麼悶熱，甚至因為風速增強，和前幾天比較起來會有點涼意。今天外出記得攜帶雨具，也可以多穿件薄長袖或外套。

他說，這波影響台灣的鋒面雲系移動速度相對較快，不至於在台灣上空滯留太久，預計影響時間就只到今天白天，不過影響期間容易出現陣風、陣雨，甚至是瞬間較大雨勢，以及打雷閃電，沿海也容易出現較大的浪，排水不良的低窪地區要留意可能有嚴重積水。

他說，今天出門要特別留意交通，天雨路滑、視線不良，也要留意路面積水、放慢速度，不要搶快。若聽到雷聲，要趕緊離開空曠地區，並找到高度較不突出的安全可遮蔽場所，以免曝露在雷擊的危險中，前往海邊則要留意風浪較大。

預計今天入夜後，鋒面將已經通過台灣到東側外海，雨勢也會明顯緩和，不過，他說，仍要留意鋒面雲系將在巴士海峽到台灣東方海面滯留，中南部及東南部在周四仍將有局部雷雨，北部則因為受到東北風影響，有地形效應的關係，雲量仍然偏多，要留意有局部零星短暫雨。